Alla Lidl, lo abbiamo detto più volte, si risparmia davvero su tutto e, nello specifico, non soltanto su quelli che sono prodotti alimentari.

Basta sfogliare uno dei suoi volantini, cartacei oppure online per vedere che, ogni settimana ed ogni mese, propone delle offerte davvero speciali che non possiamo lasciarci scappare. Fra queste, ce ne sono alcune che riguardano anche gli oggetti di uso comune per la tua casa che sono davvero ghiotte.

Avresti mai pensato di acquistare uno stendibiancheria da Lidl a prezzo stracciato? Vediamo insieme di cosa stiamo parlando.

Casa piccola e poco spazio? Ecco la soluzione

Lo dicevamo all’inizio: quando pensiamo alla Lidl, pensiamo ad una catena di supermercati sì, ma dove la loro convenienza si basa solo su quelli che sono generi alimentari o per l’igiene della casa e della persona. Ma così non è: alla Lidl è possibile trovare anche oggetti per la casa di ultima generazione e non solo, a prezzi davvero ribassati.

Non si tratta solo di saldi ma anche di offerte del momento che vanno prese al volo e che nessuno può lasciarsi scappare. Molto spesso, quando si ha una casa piccola o che, comunque, non ci permetta di ospitare persone, ci sentiamo fuori dal mondo ma, in realtà, non è così. Basta trovare delle soluzioni di arredamento adatte alle nostre esigenze e possiamo immediatamente risolvere ogni tipo di situazione.

Quando pensiamo all’arredamento, il nostro occhio corre subito ad una delle catene di negozi di arredamento fra le più famose, ovvero Ikea. Ma avresti pensato che, anche da Lidl puoi acquistare il tuo stendibiancheria e pagare davvero poco? Sì, un qualcosa che sia funzionale ma allo stesso tempo, anche di design.

Lo stendibiancheria che cercavi

Si tratta, infatti, dello stendibiancheria della Vileda che troverai al prezzo di soli 19.99€. Un design ergonomico, pratico e funzionale.

Ma quali sono le caratteristiche di questo stendibiancheria, che tutti cercano? Misura 135 × 56 × 101 cm da aperto e può essere facilmente richiuso fino a soli 5 cm di spessore, rendendolo ideale anche per chi ha poco spazio in casa.

Ha una portata massima di 17 kg, consentendo così di stendere lenzuola, asciugamani e capi pesanti senza rischiare di sovraccaricare la struttura. Inoltre, è dotato anche di rotelle integrate che ne rendono semplice lo spostamento da una stanza all’altra, anche quando è carico. Un’offerta che Lidl ti propone a poco meno di 20€ che non puoi di certo lasciarti scappare.

Avere un buon stendibiancheria per la tua casa, anche se piccola, ti permette e ti dà la possibilità di vivere la tua casa in piena comodità.