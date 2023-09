Come togliere i tappi di cerume in modo naturale

Un accumulo eccessivo di cerume nel condotto uditivo può causare disagio e compromettere la funzione uditiva. Se di solito il nostro orecchio tende a pulirsi da solo, età e certe abitudini possono causare secchezza e difficoltà a rimuoverlo. Ma alcuni ottimi rimedi naturali ci possono aiutare ad eliminarlo, per avere orecchie pulite e un udito migliore, in modo semplice e sicuro.

Se vogliamo togliere i tappi di cerume in modo naturale, senza fare ricorso a soluzioni invasive, ci sono rimedi della nonna che funzionano. Di fatti, se è vero che questa sostanza tende a proteggere le orecchie da infezioni e passaggio di acqua, un accumulo può anche dare fastidio, con un peggioramento della funzione uditiva.

Va ricordato che l’età avanzata e certe abitudini, come ad esempio l’uso di cotton fioc o tappi per le orecchie, sono alla base di un accumulo di cerume. Ma ci sono anche cause diverse per questo genere di occlusioni, come un condotto stretto o anche la crescita di ossa nel canale uditivo esterno.

La condizione su descritta è nota come osteosi del condotto uditivo, ma forse l’abbiamo già sentita col nome più familiare di orecchio del surfista. In poche parole, si tratta di escrescenze ossee nella zona tra il padiglione auricolare e il timpano. I soggetti più predisposti sembrano essere velisti e surfisti, le cui orecchie sono più esposte a vento e acqua.

Ma qualunque sia la circostanza alla base dei tappi di cerume, le soluzioni naturali per liberarcene esistono e ci permettono di mantenere l’orecchio libero. Il consiglio è di chiedere sempre prima il parere del medico, che può suggerirci opzioni più efficaci se abbiamo un problema auricolare specifico.

Fonte: Pixabay

Tappi di cerume: rimedi naturali

Il modo più efficace per togliere i tappi di cerume è di ammorbidire questa sostanza per favorire l’espulsione e la pulizia dei condotti. Se in commercio possiamo reperire strumenti e soluzioni chimiche, di rimedi naturali per ottenere lo stesso risultato ce ne sono diversi. E spesso meno invasivi e più delicati sulle orecchie.

Olio di cocco

L’olio di cocco è uno dei rimedi della nonna per ammorbidire il cerume, ma in mancanza si può anche optare per l’olio minerale o il classico extravergine di oliva. Ci basta applicare con un contagocce qualche goccia di olio nel canale uditivo, attendere un paio d’ore e poi risciacquare con acqua tiepida, asciugando con cura subito dopo.

Acqua calda

Se il cerume non è troppo secco, anche la semplice acqua tiepida può aiutare a scioglierlo, con la conseguenza di liberare i canali. In questo caso torna utile una pompetta di gomma per la pulizia dei condotti auricolari, in cui insufflare dell’acqua tiepida. Poi si procede a farla defluire lentamente, ponendo sotto l’orecchio una salvietta.

Acqua salina

È uno dei rimedi spesso consigliati dagli otorini per liberare in modo semplice i condotti, senza adoperare mezzi troppo invasivi. Ci serviranno 9gr di sale per ogni litro di acqua bollente, in cui va disciolto. Si lascia raffreddare e poi si versa con una siringa priva di ago, o con la pompetta, nel canale auricolare, facendo defluire il composto.

Olio di verbasco

L’olio di fiori di verbasco è un rimedio che si può facilmente acquistare in parafarmacia o erboristeria ed è un ottimo alleato per eliminare il cerume. In questo caso dovremo scaldare a bagnomaria pochi secondi e poi versare dalle tre alle cinque gocce nel canale uditivo. Si lascia agire con leggero massaggio e si attende che faccia effetto.

Il rimedio va ripetuto nel tempo per avere una pulizia dei condotti uniforme, ma anche per eliminare eventuali infezioni e micosi dell’orecchio, grazie al potere antimicotico di questo olio.

