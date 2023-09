Come riutilizzare l’olio di frittura

L'olio di frittura spesso viene smaltito nel modo sbagliato, ovvero gettandolo nel lavandino oppure nel wc. In realtà, per smaltirlo correttamente, va raccolto nei contenitori e portato in un'isola ecologica. In alternativa, è anche possibile riciclarlo: esistono diversi modi per riutilizzare l'olio di frittura, in particolare possiamo trasformarlo in un trattamento di bellezza per la pelle, un carburante per lampade a olio, un lubrificante o addirittura un sapone.

L’olio per friggere è un ingrediente fondamentale in cucina, ma spesso ci si trova di fronte alla domanda di come smaltirlo in modo responsabile dopo l’uso. Di olio, infatti, ne sprechiamo davvero tanto: in molti, dopo l’uso, lo gettano via, scaricandolo nel WC, nel lavandino o in qualche angolo esterno, come il giardino o l’orto.

Questi comportamenti generano uno spreco considerevole, perché l’olio utilizzato per friggere non è facilmente degradabile e può addirittura causare l’inquinamento delle fonti d’acqua e la desertificazione del suolo in cui viene smaltito in maniera incauta. Per una corretta eliminazione, è necessario infatti portarlo in un’isola ecologica o, come alternativa, ai distributori di carburante e ai supermercati attrezzati per la raccolta.

Tuttavia, esiste un’opzione ancora più efficace e sostenibile, basata sul concetto di economia circolare. Una soluzione che è anche sorprendentemente semplice da mettere in pratica: il riciclo dell’olio di frittura, che gli conferisce una nuova vitalità e uno scopo diverso, contribuendo così a ridurre costi, rifiuti e l’effetto inquinante.

Come riutilizzare l’olio di frittura

Quando si tratta di dare una seconda vita all’olio di frittura, le possibilità sono sorprendentemente tante. Non limitarti a gettare via l’olio, trasformalo in qualcosa di utile e innovativo: ecco alcune idee semplici ed incredibilmente convenienti.

Lubrificante fai da te

L’olio di frittura può essere riutilizzato come lubrificante fai da te per attrezzature. In particolare, tra gli impieghi più utili c’è quello di applicarlo sulle pale per la neve: un sottile strato, infatti, è in grado di creare uno scudo protettivo. In questo modo, l’olio impedisce all’umidità di infiltrarsi e rende il lavoro più agevole.

Lampade a olio profumate

L’olio di frittura può essere utilizzato come combustibile per lanterne: dopo averlo filtrato accuratamente per rimuovere impurità, è possibile utilizzarlo nelle lampade a olio, in aggiunta magari a qualche goccia di olio essenziale. Il risultato è una lampada che diffonde delicati profumi nell’ambiente circostante, creando un’atmosfera rilassante e piacevole.

Cura della pelle

L’olio di frittura può diventare un alleato nella cura della pelle. Prima della rasatura, un leggero strato di olio sulla pelle crea infatti una barriera protettiva. La lama della rasatura scivola dolcemente, evitando irritazioni e tagli fastidiosi. Inoltre, l’olio è perfetto per rimuovere residui di ceretta, lasciando la pelle morbida e idratata.

Sapone fatto in casa

Puoi trasformare l’olio di frittura in un sapone fatto in casa. Preparare saponi artigianali richiede solo alcuni passaggi semplici.

Riduci il sapone di Marsiglia in scaglie e scioglilo a bagnomaria. Aggiungi acqua distillata, olio di frittura e alcune gocce del tuo olio essenziale preferito, mescola bene e versa nei stampi. Lascia addensare e avrai dei saponi fatti in casa unici e super profumati.

Per gli animali da cortile

L’olio può essere riutilizzato per condire il mangime degli animali da cortile. In alternativa, il consiglio è quello di regalarlo ad un contadino di fiducia che, di certo, saprà come riciclarlo.

Come pulire l’olio di frittura esausto?

L’olio utilizzato per friggere può essere reimpiegato con tecniche di riciclo creativo per fare saponette profumate, nelle lampade e per la pelle: è importante, però, eseguire prima una una adeguata procedura di pulizia dello stesso.

Versate l’olio in una pentola e aggiungere acqua, la metà rispetto al volume dell’olio; scaldate a fiamma bassa mescolando piano per 10 minuti circa; lasciate raffreddare: l’olio e l’acqua si separeranno in due strati; congelate; rimuovete il contenitore dal congelatore e recuperate lo strato di olio.

Come conservare l’olio di frittura?

Nel caso non dovesse servire subito, è possibile conservare l’olio di frittura dopo il suo utilizzo in freezer. Bisogna prima filtrarlo da tutte le impurità ed eventuali residui di cibo, poi trasferirlo in un contenitore di vetro ed, infine, congelarlo.