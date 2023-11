Dittamo: proprietà di questa erba aromatica

Con il termine comune di dittamo si identificano diverse specie erbacee e delle piante aromatiche, originarie della Grecia e conosciute sin da tempi antichi. In linea generale, si considerano soprattutto il dittamo bianco e il cosiddetto origano di Creta: due diverse specie, entrambe dai benefici interessanti. In particolare, a livello popolare questi rimedi naturali sono noti soprattutto per i loro effetti disinfettanti, antispasmodici, digestivi e lenitivi per l'epidermide.

Il dittamo rappresenta una delle più antiche erbe aromatiche, tanto da essere impiegato a scopi alimentari già ai tempi dell’Antica Grecia. Negli ultimi anni, complici anche i social network, l’interesse verso questa coltivazione è notevolmente cresciuto: merito delle proprietà benefiche associate alla piante, considerata curativa dalla cultura popolare. Ma quali sono gli effetti benefici del dittamo e, soprattutto, quali le sue caratteristiche?

Come già accennato, nonostante si tratti di un’antichissima pianta aromatica, non sempre il dittamo ha trovato una grande diffusione. È però necessario specificare che con il termine dittamo si identificano comunemente due diverse specie: il Dictamnus albus e l’Origanum dictamnus, noto anche come “origano di Creta”. Di seguito, tutte le informazioni utili.

Cos’è il dittamo

Con il termine dittamo, così come già specificato, si identificano diverse specie vegetali erbacee, tra cui alcune piante aromatiche. Di norma, si identifica questo modo sia il Dictamus albus, appartenente alla famiglia delle Rutaceae, che l’Origanum dictamnus, afferente invece alle Lamiaceae e conosciuto anche come origano di Creta. Entrambi presentano interessanti proprietà per l’organismo.

Il Dictamus albus – in alcune Regioni d’Italia chiamato anche frassinella, limonella o dittamo bianco – è una pianta erbacea alta dai 30 centimetri al metro, caratterizzata da un portamento cespuglioso e da lunghi steli ricoperti di lieve peluria, dai quali spuntano dei caratteristici fiorellini rosati. L’Origanum dictamnus, invece, è un vegetale arbustivo di ridotte dimensioni – circa 30 centimetri in altezza – dalla crescita tipica sull’isola di Creta. Quest’ultimo si caratterizza per un cespuglio di piccole foglie dalla forma vagamente a cuore e, ancora, si tratta di un lontano parente dell’origano, con cui condivide numerose proprietà. Da questa specie viene ricavato anche un olio essenziale.

Dittamo bianco: le proprietà

Partendo proprio dal dittamo bianco, ovvero dal Dictamus albus, sono molte le proprietà che vengono associate alla pianta. Alcuni di questi benefici derivano dalla cultura popolare e, per questo motivo, sono stati tramandati nei secoli per via orale, da una generazione all’altra. Altri hanno trovato più precise conferme specifiche, anche se parte degli studi risultano tutt’ora in corso.

In linea generale, al dittamo bianco sono associate le seguenti proprietà:

Effetto antisettico : sembra che alcune porzioni aeree della pianta, soprattutto quelle ricoperte di olio essenziale, possano esprimere un’azione antifungina e battericida, per uso topico;

: sembra che alcune porzioni aeree della pianta, soprattutto quelle ricoperte di olio essenziale, possano esprimere un’azione antifungina e battericida, per uso topico; Effetto antispasmodico : alcuni principi attivi presenti nella pianta possono ridurre gli spasmi muscolari, con un effetto rilassante sulla muscolatura;

: alcuni principi attivi presenti nella pianta possono ridurre gli spasmi muscolari, con un effetto rilassante sulla muscolatura; Effetto digestivo : sempre per effetto delle proprietà antispasmodiche, il dittico viene utilizzato anche per favorire la digestione, soprattutto per regolare sia l’azione dello stomaco che il transito intestinale;

: sempre per effetto delle proprietà antispasmodiche, il dittico viene utilizzato anche per favorire la digestione, soprattutto per regolare sia l’azione dello stomaco che il transito intestinale; Effetto rigenerante: sembra che, a livello topico, gli oli essenziali contenuti nella pianta possano ridurre le irritazioni cutanee e favorire la cicatrizzazione.

A livello popolare si sostiene che il dittico bianco possa risultare di beneficio anche per il trattamento dei reumatismi, tuttavia serviranno ulteriori studi per comprendere le potenzialità della pianta. Lo stesso sui disturbi nervosi, probabilmente perché i suoi principi attivi possono avere sia effetti calmanti che, al contrario, stimolanti in caso di stanchezza.

È tuttavia necessario specificare che l’assunzione di questo rimedio naturale, così come in generale di tutti i ritrovati vegetali, debba sempre avvenire su consiglio medico, anche per valutare la compatibilità dei suoi principi attivi con le proprie condizioni di salute ed eventuali farmaci in corso di assunzione. È utile anche sottolineare che il dittico bianco può causare reazioni allergiche in soggetti ipersensibili e non può essere assunto in gravidanza, per via di alcuni principi attivi che potrebbero determinare conseguenze abortive.

Dittamo di Creta: le proprietà

Anche il dittamo di Creta, ovvero l’Origanum dictamnus, è noto per alcune proprietà utili all’organismo. Fra quelle maggiormente riconosciute, soprattutto dalla tradizione popolare, si elencano:

Effetto antisettico : grazie ai suoi oli essenziali, la pianta a livello topico può avere un effetto disinfettanti, battericida e antifungino;

: grazie ai suoi oli essenziali, la pianta a livello topico può avere un effetto disinfettanti, battericida e antifungino; Effetto fluidificante : già dai tempi antichi il dittamo di Creta era conosciuto per le sue capacità fluidificanti sul mutuo, utili ad esempio in presenza di piccoli disturbi di stagione, come il raffreddore;

: già dai tempi antichi il dittamo di Creta era conosciuto per le sue capacità fluidificanti sul mutuo, utili ad esempio in presenza di piccoli disturbi di stagione, come il raffreddore; Effetto depurativo : alcune sostanze presenti nella pianta stimolerebbero la diuresi, facilitando il lavoro del rene;

: alcune sostanze presenti nella pianta stimolerebbero la diuresi, facilitando il lavoro del rene; Effetto antiossidante: negli oli essenziali ricavati dalla pianta sono presenti dei composti minerali e delle vitamine di contrasto ai radicali liberi, i primi responsabili dell’invecchiamento cellulare. Per questo, il dittamo di Creta viene a volte scelto per la produzione di cosmetici.

Anche in questo caso è sempre necessario vagliare il parere del proprio medico prima di procedere con l’assunzione, anche perché la pianta non è esente da effetti collaterali, soprattutto a carico del sistema gastrointestinale, così come da reazioni allergiche in soggetti ipersensibili.

