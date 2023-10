Come capire se la dieta è troppo restrittiva

Possiamo capire di seguire una dieta troppo restrittiva se abbiamo sempre fame o se pensiamo sempre al cibo, se non riusciamo a dormire bene o non riusciamo a dormire affatto, se siamo sempre stanchi, deboli, affaticati, se abbiamo fatica a concentrarci, se notiamo sbalzi d'umore continui. Una dieta troppo restrittiva, che priva corpo e mente di nutrienti preziosi, alla lunga può essere controproducente, per la salute umana e anche per la perdita di peso.

Perdere peso e mantenersi in forma è il sogno di ogni persona. Stare a dieta e fare attività fisica sono i consigli che di solito vengono dati. Ma cosa vuol dire seguire una dieta? In realtà potrebbe semplicemente voler dire che bisogna mangiare in modo sano, equilibrato e vario, limitando le porzioni, evitando grassi e cibo spazzatura, abbinando a un giusto regime alimentare anche un po’ di movimento. A volte, però, esageriamo, togliendo troppi alimenti dalla nostra tavola o mangiando troppo poco. Come capire se la dieta è troppo restrittiva e come correre subito ai ripari per la salute di mente e corpo?

Come capire se la dieta è sbagliata?

Non tutte le diete sono giuste. Anzi, la maggior parte di quelle che non sono state concertate con un medico nutrizionista, un dietologo o un dietista potrebbero essere potenzialmente pericolose. Talvolta il problema sono proprio i pochi alimenti, gli scarsi nutrienti, gli abbinamenti non corretti tra cibi che non portano a perdere peso e possono essere un potenziale pericoloso per la salute. Come capire se una dieta è troppo restrittiva, se ci siamo privati di gruppi alimentari fondamentali o se non abbiamo il giusto apporto di calorie e di nutrienti?

Ci sono alcuni segnali che dovremmo tenere in considerazione per capire se la dieta che stiamo seguendo è adatta oppure no:

Avere sempre poca energia, avere sempre bisogno di un caffè per stare svegli, non riuscire a tenere gli occhi aperti significa che la nostra alimentazione è scarsa dei nutrienti preziosi per evitare il senso di affaticamento e la debolezza che proviamo 24 ore su 24. Di solito questi sintomi sono tipici di una dieta povera di carboidrati, ferro e fibre. Avere sempre fame è il sintomo di qualcosa che non va. Forse è la dieta che non funziona e che non include cibi che possano appagarci e aumentare il senso di sazietà. Il rischio è quello di abbuffarsi alla prima occasione. Dormire male o non riuscire a dormire affatto è un altro sintomo di una dieta non equilibrata. Andare a letto con la fame non è mai un bene, così come non lo è fare spuntini prima di coricarsi. La cena deve essere consumata un paio d’ore prima di andare a letto. Anche avere sbalzi d’umore continui è il sintomo di una dieta non sana. Il cervello, privato di nutrienti preziosi, potrebbe mandare impulsi particolari, come sensazioni di depressione, ansia, scatenare attacchi di fame. Pensare sempre al cibo, infine, è il quinto campanello d’allarme. La convivialità a tavola e il gusto del buon mangiare non possono mai mancare, ma quando il cibo diventa un’ossessione è pericoloso.

Cosa succede dopo una dieta restrittiva?

Una dieta restrittiva, che ci priva di gruppi alimentari preziosi per la nostra salute, all’inizio può aiutarci a perdere peso più velocemente, ma alla lunga può causare danni incredibili al nostro organismo. Il corpo umano, così come la mente, ha bisogno di nutrienti specifici importanti che non possono mancare a tavola. Per questo motivo i nutrizionisti consigliano sempre una dieta bilanciata e consapevole, che possa aiutarci a capire cosa sbagliamo e come possiamo migliorare. Usando il cibo per sostenere l’organismo nelle sue funzioni e non come conforto.

Seguire una dieta troppo restrittiva, poi, facilita l’insorgenza del cosiddetto effetto yo yo: quando il nostro organismo non ne può più, potremmo iniziare ad abbuffarci come prima, riprendendo subito i chili persi a fatica e con tanti sacrifici.

Cosa fare in caso di dieta troppo restrittiva

Se abbiamo capito che la nostra dieta è troppo restrittiva, possiamo subito correre ai ripari, reintroducendo tutti quegli alimenti preziosi per la nostra salute che non abbiamo mangiato per chissà quanto tempo. Il consiglio che possiamo sempre dare è quello di rivolgersi a un professionista dell’alimentazione (un dietologo, un nutrizionista o un dietista), così da avere un regime alimentare da seguire che sia veramente cucito su misura per noi. Ogni persona, anche in base a età, attività fisica, condizioni di salute, ha bisogno di apporti di nutrienti da bilanciare in modo equilibrato. Così da non avere più problemi con quello che si mangia!