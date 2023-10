Dietologo, nutrizionista o dietista: quale scegliere?

Dietologo, nutrizionista o dietista sono tre figure professionali che spesso si crede facciano lo stesso lavoro. In realtà, la loro formazione, prima, e il loro operato, poi, è leggermente diverso. Il dietologo è l'unico medico, mentre nutrizionista e dietista sono operatori sanitari. Tutti operano nel campo dell'alimentazione, ma mentre il dietologo può fare diagnosi, prescrivere farmaci e dare la giusta dieta, nutrizionista e dietista possono solo fornire il giusto schema alimentare.

Da chi andare quando si vuole perdere peso? Sicuramente il fai da te, con diete trovate online, sulle riviste o apprese tramite il passaparola, non fa mai bene. Per perdere peso dobbiamo rivolgerci a un professionista qualificato. Gli esperti dell’alimentazione sono, però, tanti. Tra dietologo, nutrizionista e dietista, quale scegliere per seguire un regime alimentare adatto alle nostre esigenze, che ci permetta non solo di perdere peso e tornare in forma, ma anche di ritrovare salute e benessere?

Che differenza c’è tra dietologo, dietista e nutrizionista?

Dietologo, nutrizionista o dietista sono termini spesso usati come sinonimi. In realtà non è così. Anche se il campo di azione è bene o male il medesimo, il loro operato è profondamente diverso e si differenzia in base al percorso di studi affrontato.

Iniziamo a capire quali sono le differenze tra queste tre professioni che riguardano tutte la salute che passa attraverso la nostra alimentazione:

il dietista è laureato in dietista ed elabora diete prescritte dal medico, perché il suo lavoro è incentrato sulla dietetica e sulla dietoterapia. Non fa diagnosi, non prescrive farmaci, non fa visite mediche specialistiche: agisce sotto la supervisione del medico curante il nutrizionista ha una specializzazione in scienze dell’alimentazione e nutrizione umana (il percorso precedente può essere quello del biologo o del farmacista)e fornisce piani nutrizionali, dando indicazioni per una corretta educazione alimentare, senza bisogno della firma del medico. Non esegue però diagnosi e non prescrive farmaci il dietologo è un medico, con una laurea in Medicina e una specializzazione in Scienze dell’alimentazione: può fare una diagnosi e prescrivere una dieta ed eventualmente aggiungere anche dei farmaci

Chi scegliere tra dietologo, dietista e nutrizionista?

La scelta del professionista migliore va fatta in base alle proprie esigenze e condizioni di salute, oltre che in base a quello che si vuole ottenere. Dal dietista e dal nutrizionista possiamo andare se non abbiamo problemi di salute particolari o se non si sospettano determinate patologie: possiamo rivolgerci a queste due figure professionali (il primo è un operato sanitario e mai un medico, mentre il secondo può essere un medico, anche se più spesso è un biologo) se vogliamo cambiare il nostro stile alimentare e mangiare sano ed equilibrato.

Meglio rivolgersi a un dietologo, invece, per partire da una diagnosi medica, essendo questa figura un dottore a tutti gli effetti. Così da arrivare a una dieta associata magari a una terapia farmacologica, in grado di aiutarci a scoprire le cause dei chili di troppo e agire di conseguenza. Quando, invece, si è già in possesso di una diagnosi medica, si può andare dal dietista o dal nutrizionista per ottenere la giusta dieta.

A quale medico rivolgersi per dimagrire?

Come abbiamo visto in precedenza, tutte e tre le figure sanitarie sono utili per chi cerca di dimagrire e perdere peso. Bisogna però interpellare il professionista giusto per le proprie reali esigenze. Solo il dietologo, di solito, è un medico al quale rivolgersi anche per ottenere una diagnosi e capire perché non si riesce a perdere peso.

