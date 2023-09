Come realizzare una colla per denti fai da te

Gli adesivi per le protesi dentarie a volte possono essere aggressivi e causare reazioni allergiche. Ma se il dentista non ha giudizio contrario, la colla per denti si può realizzare in casa seguendo una ricetta fai da te semplice e veloce. Ci bastano solo due ingredienti, più l'eventuale aggiunta di olio essenziale di menta, per una resa duratura che può raggiungere le dodici ore.

Se abbiamo una protesi dentaria, ci potrebbe essere utile sapere come realizzare una colla per denti fai da te, utile per mantenerla fissa. In commercio possiamo reperire vari prodotti che assolvono allo stesso compito. Ma a volte si rivelano troppo aggressivi o, nei soggetti sensibili, possono anche causare allergie.

Va anche ricordato che, a volte, non sempre si riesce ad acquistare un adesivo per fissare le protesi, magari per mancanza in negozio del rimedio a cui siamo abituati. Ma può anche capitare di trovarsi a doversi adattare, se abbiamo terminato la pasta adesiva solita e non abbiamo un ricambio immediato.

A seconda delle esigenze, in commercio possiamo trovare colle diverse tra cui scegliere la migliore, dopo un consulto col dentista. Di solito la scelta è fra tre tipi differenti, ossia la classica crema, le polveri adesive e le strisce fissanti. Ma alcuni preferiscono le ventose, in gomma naturale priva di sostanze.

Se vogliamo provare una ricetta semplice, di soli due ingredienti, con aggiunta eventuale di olio essenziale di menta, non ci resta che proseguire con la lettura. Ma occhio, prima di considerare definitiva questa soluzione, ne dovremo parlare con il medico, in quanto potrebbe non essere la più adeguata per noi.

Colla per denti fai da te

Per realizzare un adesivo standard a casa, ci serviranno: gomma di karaya e polvere di gomma adragante, più olio di menta piperita. Nel dettaglio, versiamo 28,4 gr. di polvere di karaya in una ciotola, a cui aggiungeremo 85,1 gr. di gomma adragante. Se gradiamo aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale di menta e poi mescoliamo con cura.

Il preparato si può conservare in un contenitore pulito e chiuso, da tenere in un cassetto al buio e lontano dalle fonti di calore in bagno o in altra stanza. Al momento di adoperare la colla per denti, va ricordato che la protesi deve essere pulita e asciutta, come la gengiva dove la dovremo attaccare.

L’adesivo va steso in piccole quantità lungo la dentiera e poi fissato a contatto con la gengiva, tenendo ferma la protesi per 30 secondi. In questo lasso di tempo la colla inizierà ad indurirsi e renderà la struttura meno mobile fino ad un massimo di 12 ore dal suo inserimento.

Le colle alimentari

Ci sono anche soluzioni più creative per un fissaggio della dentiera provvisorio, ma vanno considerate come opzione di emergenza fino al reperimento della colla solita. Di fatti, si può adoperare il burro di arachidi al posto della crema adesiva, per mantenerla in loco circa un paio d’ore prima che si stacchi.

Ma c’è anche la ricetta che prevede di mescolare 1 cucchiaio di latte ad uno di sale, a cui aggiungere 2 cucchiai di farina prima di amalgamare. La miscela va scaldata in microonde per 15 secondi prima di stenderla sulla dentiera. Ma anche in questo caso si tratta di una soluzione provvisoria.

Va ricordato infatti che le gengive e la bocca devono essere mantenute pulite e igienizzate nel corso della giornata e le colle di derivazione alimentare non possono garantire la pulizia. Si tratta di opzioni veloci con ingredienti che tutti abbiamo in casa, ma servono solo a darci il tempo di provvedere all’acquisto di creme e adesivi tradizionali.

A che servono gli adesivi per protesi

Gli adesivi per dentiere incollano la protesi alla gengiva, con l’aiuto della saliva. L’umidità naturale della bocca infatti trasforma l’adesivo in una membrana elastica che aderisce sia alla gengiva che alla protesi. Il risultato è che questa risulta più aderente e tenderà a muoversi di meno.

In questo modo l’adesivo fissa la protesi alla gengiva e interrompe eventuali movimenti, permettendo di ridere e mangiare senza preoccuparsi che la dentiera si stacchi. Ma la funzione della colla è anche di ridurre l’accesso di residui di cibo, limitando anche le eventuali irritazioni o infezioni.

