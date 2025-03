Dal 14 dicembre 2024, il Nuovo Codice della Strada è entrato in vigore, portando con sé una serie di cambiamenti significativi.

Questa riforma, contenuta nella legge n. 178 del 25 novembre 2024, ha suscitato un acceso dibattito tra automobilisti, associazioni di categoria e forze politiche di opposizione. L’obiettivo principale di queste modifiche è migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti, introducendo regole più severe, in particolare per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza e l’uso del cellulare.

Il nuovo codice affronta le sfide moderne legate alla sicurezza stradale, imponendo sanzioni anche per l’uso di dispositivi elettronici durante la guida, inclusi auricolari e vivavoce. Questo ha dato vita a un dibattito sul delicato equilibrio tra tecnologia e sicurezza.

Le nuove regole: Un vademecum per comprendere

Per orientarsi tra le nuove norme, è utile esaminare i punti salienti della riforma. Ecco alcune delle novità più rilevanti:

Sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza. Divieti per l’uso di smartphone e dispositivi elettronici durante la guida. Maggiore attenzione alla responsabilità nei confronti degli animali abbandonati.

Guida in stato di ebbrezza

Il nuovo codice ha inasprito le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza. Le sanzioni previste sono:

Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/L : multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

: multa da 573 a 2.170 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/L : multa da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi, con sospensione della patente.

: multa da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi, con sospensione della patente. Tasso oltre 1,5 g/L: multa fino a 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno.

In caso di recidiva, il dispositivo alcolock diventa obbligatorio e la durata della sospensione della patente viene raddoppiata.

Utilizzo del cellulare e dispositivi elettronici

Una delle modifiche più discusse è l’introduzione di sanzioni per l’uso di smartphone durante la guida. Le multe variano da 250 a 1.000 euro, con sospensione della patente da quindici giorni a due mesi. È importante notare che anche l’inserimento degli auricolari o l’uso del vivavoce è soggetto a sanzioni, poiché le mani devono sempre rimanere sul volante.

Se un conducente commette una violazione nel biennio, la multa può aumentare fino a 1.400 euro e, in caso di incidente, i tempi di sospensione della patente possono raddoppiare.

Eccesso di velocità e sanzioni correlate

Il nuovo codice prevede sanzioni per chi supera i limiti di velocità. Ecco un riepilogo delle multe:

Superamento di 10 km/h: multe da 173 a 694 euro. Superamento di 60 km/h: sanzioni fino a 3.382 euro e sospensione della patente da sei a dodici mesi.

Inoltre, i neopatentati devono rispettare limiti di velocità ancora più rigorosi e sono previste restrizioni per i monopattini elettrici, che ora necessitano di targa, casco e assicurazione.

Il nuovo codice affronta anche la questione degli animali abbandonati. Chi abbandona un animale rischia la revoca o sospensione della patente da sei mesi a un anno. Se l’animale causa un incidente con feriti o morti, le pene possono arrivare fino a sette anni di detenzione.

Questa riforma del Codice della Strada si propone di rendere le strade italiane più sicure, tutelando non solo i conducenti, ma anche i pedoni e gli animali. Le nuove norme, seppur rigorose, mirano a sensibilizzare la popolazione riguardo ai rischi legati alla guida distratta e all’alcol, contribuendo a una cultura della sicurezza stradale più consapevole e responsabile.