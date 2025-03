Il 10 marzo 2025 rappresenta una data storica per la mobilità in Italia, in particolare per gli automobilisti veneti.

Grazie a un provvedimento governativo senza precedenti, i pedaggi autostradali lungo la Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) subiranno una radicale trasformazione. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato un maxi sconto del 60% sui pedaggi per il traffico locale, un’agevolazione che promette di cambiare le abitudini di viaggio di milioni di cittadini.

La misura, già ufficializzata il 7 marzo, è stata accolta con entusiasmo dalla popolazione locale. Essa si applica a veicoli leggeri, come automobili, motocicli e furgoni, e copre un tratto di 25 chilometri della SPV. Gli automobilisti beneficeranno di questo sconto per ben due transiti al giorno, dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei giorni festivi. Non è necessario alcun modulo di adesione: il taglio verrà applicato automaticamente tramite i dispositivi di telepedaggio come Telepass, Mooney, DKV e UnipolMove.

Nuove tariffe e vantaggi

Le nuove tariffe, che entreranno in vigore immediatamente, sono destinate a rivoluzionare l’accesso alla Pedemontana Veneta. Ecco alcuni esempi delle riduzioni dei costi:

Montecchio Sud-Malo: da 4,10 euro a 1,64 euro Montecchio Nord-Valle Agno: da 1,60 euro a 0,64 euro Colceresa-Bassano Ovest: da 1,30 euro a 0,52 euro Loria-Mussolente: da 1,60 euro a 0,64 euro Spresiano-Villorba-Altivole: da 4,30 euro a 1,72 euro

Questi cambiamenti non riguardano solo le tratte brevi, ma anche i collegamenti più lunghi, contribuendo a un uso intensivo dell’infrastruttura.

Impatti positivi per la comunità

L’iniziativa non si limita a facilitare il trasporto per i pendolari e le piccole imprese locali; mira anche a stimolare un uso intensivo dell’infrastruttura. Luca Zaia ha sottolineato come la Pedemontana Veneta potesse essere sottoutilizzata, rischiando di gravare sulle finanze regionali a causa degli impegni assunti con il concessionario.

Nonostante il progetto sia nato in regime di project financing e non abbia ancora raggiunto il pareggio nei primi nove mesi di attività, il governatore ha espresso ottimismo riguardo a un incremento del traffico che potrebbe portare a un bilancio positivo prima del previsto.

Questa decisione è stata accolta con grande entusiasmo dai pendolari e dalle aziende locali, che da tempo lamentavano il costo elevato dei pedaggi autostradali. Il provvedimento è stato definito una “Festa della Liberazione Autostradale”, un momento di gioia e sollievo per gli automobilisti che ora potranno muoversi con maggiore facilità e a costi contenuti.

Un futuro sostenibile

Il taglio dei pedaggi rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e accessibile, e potrebbe fungere da modello per altre regioni italiane che si trovano ad affrontare sfide simili in termini di infrastrutture e costi di trasporto.

Con l’obiettivo di rendere la Pedemontana una delle arterie più economiche d’Italia per il traffico locale, il governo regionale si dimostra proattivo nel rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Anche i turisti, che scelgono la regione per le sue bellezze naturali e culturali, troveranno vantaggi non indifferenti, contribuendo così a un aumento del turismo locale.