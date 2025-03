In questi ultimi giorni le previsioni meteo sono state alquanto ballerine: più che un arrivo della primavera, in alcune regioni sembra essere già in estate mentre, in altre, in autunno inoltrato.

Cosa sta succedendo? Il clima sta veramente impazzendo? La settimana che ci attende non sarà delle migliori e vedrà ancora l’alternarsi di sole, acquazzoni e temperature miti. Il mese di marzo sembra volersi concludere non nel migliore dei modi.

Vediamo insieme cosa ci aspetta e, soprattutto, come possiamo fare per capire che tempo farà nei prossimi giorni, senza impazzire ulteriormente.

Meteo: il tempo impazzito

Quando si apre il mese di marzo, a tutti viene in mente il detto: “Marzo è pazzo”. Ebbene sì: anche quest’anno, questo mese si è presentato sotto i migliori auspici alternando sole e nuvole, piogge e caldo nel giro anche della stessa giornata. La settimana, ultima di marzo, che si è aperta, in realtà non sembra prospettare nulla di buono e, allo stesso tempo, ciò che ci aspetta è lo stesso clima dei giorni passati.

Ma entriamo nel dettaglio. Il meteorologo Tedici, conferma che questa settimana sarà all’insegna dell’instabilità come i giorni appena trascorsi. Gli acquazzoni accompagneranno ciascuno di noi fra la fine del mese di marzo e l’inizio di aprile: le temperature torneranno nella norma e, al tempo stesso, terminerà anche l’ondata di calore che abbiamo visto arrivare con l’anticiclone africano nei giorni scorsi, specie nelle zone del Sud Italia.

Scendendo nel dettaglio, spiega l’esperto, i rovesci e i temporali si alterneranno al sole a macchia di leopardo. Particolare attenzione va al vento che soffierà ancora forte sulle regioni meridionali, in particolare tra Salento e zona ionica.

Ancora pioggia e nuvole in arrivo per aprile

A partire da mercoledì la situazione inizia a peggiorare: un ciclone arriverà al meridione causando piogge continue, vento e possibili nubifragi fino a giovedì sera.

Poi il maltempo si sposterà verso Nord e sulle zone adriatiche. Qualcosa potrebbe cambiare a partire dalla giornata di venerdì: sarà una giornata senza sussulti meteorologici, mentre per il prossimo weekend il tutto è ancora un’incognita. Stando a ciò che prevedono gli esperti, il bel tempo dovrebbe rifare la sua comparsa ma, a breve, un nuovo ciclone di piogge e aria fredda starebbe per arrivare sul nostro paese dalle zone del Nord Europa.

A chi si inizia a chiedere se è già possibile fare il cambio di stagione per i nostri armadi, l’esperto sconsiglia, visto che il freddo e i temporali sembrano volerci far compagnia almeno fino alla prima decina di giorni di aprile.