Quando si avvicina il periodo di Carnevale, una delle domande più frequenti che si possono sentire in pasticceria è: “Preferisci le chiacchiere fritte o al forno?” Questo dolce tradizionale, amato da molti, divide i palati: da un lato ci sono i sostenitori delle chiacchiere fritte, dall’altro quelli che optano per la versione al forno, ritenuta meno unta e più leggera.

Tuttavia, la realtà dietro queste due varianti è piuttosto interessante. Le chiacchiere al forno, contrariamente a quanto si possa pensare, non sono completamente prive di frittura. Infatti, vengono prima fritte in olio e solo successivamente cotte in forno ad alta temperatura per ottenere un colore dorato e una consistenza croccante. Questo processo influisce notevolmente sul sapore finale. Inoltre, se si esaminano le etichette nutrizionali, si scopre che il contenuto calorico è sorprendentemente simile: entrambe le versioni si aggirano attorno alle 500 calorie per 100 grammi. La scelta, quindi, si riduce a una questione di gusto personale.

Ingredienti da controllare

Un altro aspetto cruciale da considerare prima di acquistare le chiacchiere è l’elenco degli ingredienti. La farina è l’ingrediente principale, seguita dall’olio e dai grassi utilizzati per l’impasto, insieme a zucchero e uova. È consigliabile evitare chiacchiere che contengono oli e grassi vegetali di bassa qualità, come quelli di palma e cocco, poiché ricchi di acidi grassi saturi. È preferibile optare per dolci fritti preparati con oli resistenti alle alte temperature, come l’olio di arachidi, mais, girasole (meglio se alto oleico) o olio d’oliva. Inoltre, le uova dovrebbero essere fresche e, se possibile, provenienti da galline allevate a terra.

Un’ulteriore considerazione riguarda l’utilizzo del burro, un ingrediente che arricchisce il sapore delle chiacchiere. Sebbene anche farina, zucchero e uova siano fondamentali, la loro qualità è piuttosto standardizzata e il costo è relativamente basso rispetto a quello dell’olio e del burro, che influenzano significativamente il prezzo finale del prodotto.

Il costo delle chiacchiere

Per quanto concerne il costo, è stato recentemente pubblicato un articolo sul servizio di Altroconsumo che analizza i prezzi delle chiacchiere nelle pasticcerie e nei supermercati. È importante notare che non sempre conviene acquistare chiacchiere di alta gamma, come quelle di Iginio Massari, il cui prezzo può arrivare a ben 100 euro al chilo. Questo aspetto è stato approfondito in un altro articolo, dove si evidenzia come a volte la qualità non giustifichi un costo così elevato.

