Cena vegana: ricette veloci dall’antipasto al dolce

Idee per preparare una cena vegana gustosa e completa: menu e ricette veloci per realizzare antipasti, primi piatti, secondi e dessert.

Organizzare una cena vegana completa, dall’antipasto al dolce, non è un’impresa impossibile. Le alternative per accontentare gli appassionati di cibo vegano non mancano, anche approfittando dei frutti e delle verdure di stagione.

Tra le varie ricette vegane che è possibile sperimentare, ecco alcune proposte alla portata di tutti, idee perfette per portare a tavola pietanze ricche di colore e sapore.

Menu vegano: antipasto delicato

Un perfetto menu vegano deve essere totalmente privo di alimenti di origine animale, come le uova, il burro e il latte vaccino. Alcune ricette vegane veloci e facili da realizzare permettono andare incontro ai gusti più disparati, restando fedeli ai principi della cucina vegana senza tuttavia rinunciare al gusto.

Per iniziare una cena vegana al meglio è possibile preparare antipasto a base di bruschette vegan. Si preparano facilmente avendo a disposizione delle fette di pane da tostare al forno, arricchite semplicemente con un mix di pomodorini freschi tagliati a metà e insaporiti con olio EVO, sale, origano e basilico fresco.

Per rendere le bruschette più ricche è anche possibile realizzare un condimento a base di pomodori e tofu tagliato a tocchetti: inoltre, preparando una semplice marinatura dal giorno prima e lasciandola riposare una notte in frigorifero il tofu avrà la possibilità di arricchirsi di sapore.

Primo piatto vegan: pasta al sugo di noci

Ideale per condire la pasta in occasione delle cene vegane, il sugo di noci si prepara facilmente facendo bollire la frutta secca per alcuni minuti, procedendo poi a frullarla insieme a olio EVO, sale, noce moscata e panna vegetale. La salsa, che può anche essere conservata in frigorifero per un paio di giorni, deve essere versata sopra la pasta appena scolata miscelando bene per insaporire in modo uniforme.

Secondo piatto vegano: hamburger vegani

Verdure miste, ceci e pangrattato sono gli ingredienti base per creare ottimi hamburger vegani. Tra le ricette vegane semplici e veloci, questa preparazione inizia facendo saltare in padella diversi tipi di verdure tagliate a dadini, come carote, zucchine, porri e peperoni.

A parte si frullano i ceci lessati, aggiungendo sale, pepe e poco olio e successivamente unendo il composto alle verdure, incorporando un po’ di pane grattugiato per rendere il tutto più uniforme. Usando le mani o un coppapasta, si lavora l’impasto realizzando gli hamburger e facendoli cuocere in forno, o sulla piastra, in modo tale che siano perfettamente dorati. Devono essere serviti caldi, accompagnati da insalate vegane da condire a piacere.

Dolci vegan veloci: budino alle mele

Per concludere in modo ottimale una cenetta vegana, non può mancare il dessert. Il budino alle mele si prepara avendo a disposizione latte di mandorle, mele Golden, cannella in polvere e amido di masi. Si inizia facendo cuocere circa 200 grammi di mele tagliate a cubetti in una padella antiaderente, da frullare poi insieme a circa 150 millilitri di latte di mandorle.

Si aggiunge un cucchiaio di amido di mais e si porta il tutto a bollore, mescolando in modo regolare. Dopo un paio di minuti si versa in composto negli stampini, facendolo raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero per un paio d’ore. Prima di servire, si spolverizza la superficie con la cannella.