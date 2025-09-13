Se ti trasferisci su questa isola europea avrai una casa gratis e 80mila euro l’anno: questo è davvero il lavoro dei sogni.

Un’opportunità senza precedenti per chi sogna di cambiare vita: trasferirsi su una delle isole più remote e suggestive dell’Irlanda, con in palio una casa gratuita e un sostegno economico fino a 80.000 euro l’anno.

Questa proposta, che sta rapidamente facendo il giro del web, combina la possibilità di vivere immersi nella natura incontaminata con un generoso incentivo finanziario, ma richiede anche una forte capacità di adattamento a un ambiente isolato e privo delle comodità urbane.

Vivere su un’isola irlandese con casa gratuita e stipendio garantito

L’offerta arriva dall’Irlanda e riguarda una delle sue isole più remote, caratterizzate da paesaggi mozzafiato fatti di scogliere, spiagge e piccoli villaggi pittoreschi. Questi luoghi, pur affascinanti, hanno visto un drastico calo demografico negli ultimi decenni a causa della difficoltà di accesso e dei servizi limitati. Per invertire questa tendenza, le autorità locali hanno messo a punto un programma di rigenerazione territoriale che offre a chi decide di trasferirsi un contributo economico fino a 70.000 sterline (circa 80.000 euro) e una casa gratuita. Il sostegno finanziario è pensato per coprire parte delle spese di ristrutturazione o acquisto dell’immobile e garantire una stabilità iniziale.

Chi aderisce al programma deve impegnarsi a vivere sull’isola per almeno 10 anni, pena la restituzione parziale o totale dell’incentivo. Nonostante l’attrattiva dell’offerta, i candidati devono essere consapevoli delle difficoltà che derivano dalla vita in un contesto così isolato. Servizi essenziali limitati, collegamenti con la terraferma soggetti alle condizioni meteorologiche e un clima spesso rigido e ventoso rappresentano le principali sfide. Le attività economiche locali sono ridotte, concentrate soprattutto sulla pesca, agricoltura di sussistenza e turismo stagionale, con poche opportunità di lavoro tradizionale.

Per questo motivo, il programma si rivolge principalmente a lavoratori autonomi, professionisti digitali e smart worker che possono svolgere la propria attività da remoto. L’isola diventa così un luogo ideale per chi desidera trasformare lo smart working in uno stile di vita, abbandonando la frenesia delle città per ritmi più lenti e una comunità accogliente.

Il percorso per accedere a questa opportunità parte dal sito ufficiale del governo irlandese, Our Living Islands, dove sono disponibili tutte le informazioni aggiornate e i bandi relativi al progetto. È possibile inoltre contattare gli uffici competenti tramite l’indirizzo email dedicato oileain@drcd.gov.ie per chiarimenti e supporto. Tra i requisiti fondamentali per la candidatura:

La disponibilità a trasferirsi e risiedere stabilmente sull’isola per almeno dieci anni;

La capacità di affrontare le spese di ristrutturazione o manutenzione della casa, spesso disabitata da tempo;

Un progetto di vita chiaro, che preveda un’integrazione reale nella comunità locale.

Le candidature vengono esaminate dalle autorità regionali, che selezionano i profili più idonei a garantire un insediamento duraturo e a contribuire alla rinascita demografica e sociale dell’isola. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto europeo di incentivi per il ripopolamento delle aree rurali e remote, simili a quelli già avviati in altre regioni come il Trentino Alto Adige, dove recentemente è stato proposto un contributo fino a 100.000 euro per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili in località a rischio spopolamento.

L’offerta irlandese rappresenta dunque un’occasione unica per chi desidera un cambio radicale, combinando il fascino di un ambiente naturale incontaminato con un supporto economico significativo, ma richiede una forte motivazione e la capacità di adattarsi a una realtà molto diversa da quella urbana.