Carnevale: 6 decorazioni ecologiche per la casa

A Carnevale puoi decorare casa con decorazioni ecologiche e fai da te: ti basterà usare cartoncino, stringhe luminose, spago e un pizzico della tua creatività.

Non abbiamo fatto in tempo a dire “arrivederci” al Natale, che nei negozi troviamo già decine e decine di decorazioni di carnevale per la casa, super carine ed economiche, certo, ma anche ben poco ecologiche. Proprio ieri, passeggiando per i negozi del centro, mi sono imbattuta in tante maschere, coroncine, stelle filanti, coriandoli plastificati e altre decorazioni per le feste di carnevale.

Tutto rigorosamente in plastica ovviamente, o realizzato con materiali non esattamente facili da riciclare.

E dire che sarebbe sufficiente qualche ora del nostro tempo per realizzare addobbi di carnevale fai da te di grande impatto scenico, ma dal basso impatto ambientale.

In questo articolo ho dunque raccolto 6 idee carine e veloci per decorare casa a carnevale con stile, utilizzando materiali 100% riciclati e sostenibili.

6 decorazioni di Carnevale ecologiche per la tua casa

Fonte: iStock

Sei a corto di idee per le decorazioni di Carnevale? Ebbene, anche stavolta la risposta si trova nel fai da te. Approfittando del riciclo creativo potremo creare decorazioni per carnevale adorabili, colorate e divertenti.

Non perdiamo altro tempo, carnevale è praticamente alle porte. Prendiamo carta, cartoncino, nastrini e tutta la nostra creatività, per realizzare decorazioni casalinghe semplici, economiche e rispettose per il pianeta.

Le ghirlande di carta fai da te

Cominciamo con una decorazione facilissima, la ghirlanda-catenella in carta riciclata, da appendere in salotto per rendere più colorata la festa dei bambini.

Ti basterà recuperare della carta velina o carta crespa, o anche della carta riciclata da riviste e giornali, tagliarne tante striscioline larghe 2 centimetri e lunghe in base al diametro dell’anello desiderato.

Chiudi il primo anello usando la colla vinilica o una pinzatrice, dopodiché fai passare la seconda strisciolina di carta nel buco e crea un secondo anello, poi un terzo, un quarto e così via, fino a creare una lunga e colorata catena di carta.

Maschere di carnevale con il cartoncino

A Carnevale non possono certo mancare le maschere fatte in casa. Per realizzarle ti basterà utilizzare del cartone o del cartoncino, ritagliare la sagoma della maschera desiderata (per facilitare il lavoro ti consigliamo di stampare il modello e seguirne i contorni).

Quindi, potrai dipingere le mascherine con tempere naturali, oppure potrai realizzare una sorta di patchwork di carta, aggiungendo decorazioni e i tuoi dettagli preferiti.

Decorazioni ecologiche casa: il festone di Carnevale

Hai presente le maschere di carta che abbiamo appena realizzato? Bene, potresti utilizzarle per creare un originale festone di carnevale.

Ti basterà unire 7 o più maschere, far passare dello spago o del nastro colorato tra i buchi, in modo da legarle per bene e appendere il festone in salotto o nella stanza dei bambini.

Coriandoli fai da te ecologici

Lo sappiamo, non è carnevale senza coriandoli, ma sappiamo anche che con il passare degli anni questa decorazione è diventata sempre più inquinante, sempre più plastificata e dannosa per l’ambiente.

Questi piccoli pezzettini di carta/plastica rimangono nelle strade per giorni, per settimane, inondano le acque e rischiando di nuocere a piante e animali.

Per limitare l’impatto, sarà meglio optare per dei coriandoli ecologici, realizzati con le nostre mani. In fondo è facilissimo: basta scegliere la carta riciclata che più ci piace, e creare cerchietti e quadratini usando la bucatrice.

Fonte: Pixabay

Le lanterne di carnevale

Tra le decorazioni ecologiche di carnevale per la casa non possono mancare le lanterne, che realizzeremo usando dei barattoli di vetro o delle bottiglie di plastica trasparente, luci LED o stringhe luminose.

Ti basterà decorare i barattoli utilizzando dell’apposita vernice ecologica, e inserire all’interno le candele LED.

In pochi minuti, ecco pronta una lanterna con materiali riciclati perfetta per decorare casa a carnevale.

Centrotavola di carnevale fai da te

Infine, una decorazione facilissima e “riciclosa”: creiamo un centrotavola di carnevale! Per questo progetto serviranno una bottiglia di vetro (o anche di plastica), della colla adatta al materiale, glitter, cartoncino, perline e decorazioni.

Applica la colla sulla bottiglia e decorala come preferisci, utilizzando delle mini-mascherine di cartoncino, perline, brillantini e disegni a tema carnevale.

Lascia libera la fantasia e divertiti a decorare il tuo nuovo centrotavola sostenibile!