Maschere di Carnevale: 5 bellissime idee per realizzarle in casa

Fonte immagine: Pexels

Carnevale è alle porte, e allora perché non realizzare delle bellissime maschere di carnevale? La festa più amata dei bambini può essere ancora più divertente realizzando in casa, con fantasia e creatività, delle maschere di carnevale. In poco tempo, e con materiali base, si possono realizzare delle maschere uniche e originali: l’unica regola è sbrigliare la propria creatività e quella dei propri figli.

Abbiamo raccolto cinque idee per realizzare delle maschere di carnevale fai da te, semplici e alla portata di tutti.

Cosa serve per fare una maschera di carnevale

Creare maschere di carnevale fai da te è un ottimo esercizio di creatività e manualità, ma soprattutto è molto facile. I materiali e strumenti che serviranno alla realizzazione sono facilmente reperibili, se non già presenti nelle case di tutti. L’importante è divertirsi e sprigionare la creatività.

Ecco alcuni metodi per realizzare maschere di carnevale per il viso.

Maschere di carnevale con piatti di carta biodegradabili

Un simpatico modo per realizzare queste maschere di carnevale è utilizzare i piatti di carta biodegradabili, facilmente reperibili in tutti i supermercati.

Cosa serve:

Piatti di carta bianchi biodegradabili

Pennarelli

Taglierino

Forbici

Colla

Come realizzarle:

Prendere il piatto di carta, con le forbici tagliarlo per metà lungo il diametro: per ogni piatto si ottengono così due maschere.

Disegnare con una matita due cerchi per gli occhi e poi con l’aiuto di un taglierino creare due fori.

Colorare la maschera secondo il colore dell’animale scelto, oppure lasciare spazio alla creatività e creare un animale unico. Ma non solo animali, anche personaggi dei propri cartoni animati preferiti o supereroi.

Se l’animale scelto ha delle orecchie o delle piume, si possono aggiungere disegnandole su un altro piatto, da tagliare e incollare sulla maschera realizzata.

Maschere di carnevale con feltro

Un altro modo per realizzare maschere di carnevale è utilizzare il feltro, che renderà sicuramente la maschera più facile da conservare e riutilizzare.

Cosa serve:

Feltro

Colla a caldo

Nastrino

Ago e filo

Forbici

Procedimento:

Disegnare su un cartoncino l’animale o personaggio scelto e poi ritagliare la sagoma con forbici e taglierino nei punti più difficili.

Ricalcare i bordi della sagoma sul feltro, avendo cura di scegliere i colori più adatti al personaggio o animale che si sta cercando di realizzare.

Ritagliare tutte le parti, per poi assemblarle e fissarle con la colla.

Per aggiungere dei dettagli, ad esempio dei baffi di animale, si può utilizzare ago e filo.

Infine, sempre utilizzando ago e filo fissare due nastrini sul retro della maschera.

Maschere di carnevale con Gomma EVA

Le maschere realizzate con gomma eva sono bellissime e facilmente realizzabili. La gomma eva è un materiale molto usato nei lavori manuali, soprattutto perché non è tossica. Quindi è ideale proprio per essere utilizzata anche dai bambini. Solitamente è venduta a fogli di qualsiasi colore in negozi di bricolage, ma è facilmente reperibile anche online.

Vediamo ora come realizzare la maschera.

Cosa serve:

Gomma EVA del colore scelto

Forbici

Colla

Pennarelli

Filo elastico

Come realizzare la maschera:

Ritagliare dal foglio di gomma EVA la sagoma tipica di una maschera, con i fori per gli occhi e buchi più piccoli sui lati, per il passaggio del filo elastico.

A seconda del personaggio o animale scelto decorare la maschera con i pennarelli. Ad esempio, se si vuole rappresentare Spiderman, si potrà decorare con un pennarello nero disegnando delle ragnatele.

Inserisci il filo elastico nei buchi ai lati e la maschera è completa.

Maschere di carnevale da stampare

Se non siete portati per il disegno o avete poco tempo e non sapete come aiutare il vostro bambino a realizzare una bella maschera di carnevale, niente paura.

Su internet troverete facilmente immagini da stampare di maschere di ogni tipo.

Scelta l’immagine, stampatela su carta.

Colorate il disegno lasciando ampia libertà al bambino sui toni che preferisce.

Ritagliate con cura l’immagine e incollatela su una maschera vecchia o che avete precedentemente realizzato con il metodo dei piatti di carta o su cartoncino.

Et voilà in poco tempo la maschera è pronta.

Maschere di carnevale fai da te per bambini

Con questi metodi appena spiegati, sarà facilissimo realizzare maschere con i propri figli. Creare in casa le maschere di carnevale diventa un’occasione per un momento creativo e di condivisione tra genitori e figli. I bambini si potranno esprimere in libertà e manualmente divertendosi con i propri genitori.

Quali maschere fare? Questo dipenderà dal gusto e dalla passione del bambino o bambina, solitamente le maschere più amate sono quelle di animali, supereroi o cartoni animati.

Maschere di carnevale fai da te per adulti

Siete stati invitati ad una festa di carnevale con i vostri bambini? Oppure volete impressionare i vostri amici e conoscenti con le vostre abilità manuali? Allora non potete non realizzare la vostra maschera di carnevale in casa e quale migliore maschera per adulti se non quella tradizionale veneziana?

Maschera di Carnevale veneziana

Hai sempre voluto possedere una maschera veneziana? Ecco come realizzarne una in casa, armandoti di alcuni materiali e del tempo per lasciar asciugare il tutto. Il risultato sarà incredibile e soprattutto avrai dato ampio spazio alla creatività.

Cosa serve:

Scodella grande

Carta artigianale o giornale tagliato a strisce di 3 cm per 15-23 cm

Cartapesta (va bene la colla per carta da parati o la colla vinilica)

Forbici

Taglierino

Palloncino

Decori: colori acrilici, piume, brillantini

Fogli oro e argento

Vaselina

Cannucce per il naso (se stai facendo una maschera a pieno facciale)

Procedimento: