Calendari dell’Avvento: i migliori per Natale 2021

La tradizione del Calendario dell’Avvento ha origini piuttosto recenti. Erano i primi anni del 1900 quando, secondo la ricostruzione più affidabile, l’editore tedesco Gerhard Lang, sfruttando l’usanza locale di attendere l’arrivo nel Natale realizzando 24 piccoli pacchetti da scartare uno al giorno dall’inizio del mese a quella che tradizionalmente è considerata la nascita di Gesù, decise di preparare un calendario con 24 disegni, uno per ciascun giorno di dicembre.

Solo l’anno successivo, siamo al 1909, quell’idea fu elaborata ulteriormente: Lang realizzò delle finestrelle da aprire per scoprire piccoli angeli o Gesù Bambino da ritagliare o assemblare. E negli anni seguenti fece lo stesso con cioccolatini o dolci. Da lì la tradizione dei Calendari dell’Avvento è arrivata fino ad oggi, sempre più slegata dalla componente religiosa.

Nel corso degli ultimi anni la tradizione dei Calendari dell’Avvento ha ripreso corpo e oggi sono davvero tantissime le versioni che è possibile acquistare coi temi più disparati, non soltanto per i più piccoli, ma anche e soprattutto per gli adulti. Ed eccoci qui a segnalarvi alcuni tra i Calendari dell’Avvento più curiosi e interessanti da acquistare ed iniziare ad aprire rigorosamente a partire dal 1° dicembre.

Siete amanti del tè? C’è un calendario dell’avvento perfetto per voi. Preferite dolci e biscotti? La soluzione c’è. E se avete in casa degli animali domestici, c’è qualcosa anche per loro!

Vediamo insieme i migliori Calendari dell’Avvento da acquistare subito per un Natale ancora più goloso e gioioso.

Il Calendario dell’Avvento del Tè

Se siete appassionati di tè, vi diciamo subito che avete l’imbarazzo della scelta! I Calendari dell’Avvento sono molteplici, a cominciare da quello realizzato da VAHDAM, che non può mancare in casa vostra durante il mese di dicembre (o in casa dei vostri amici se vi sentite in vena di regali). L’elegante confezione contiene 24 tra le migliori miscele di tè targate VAHDAM, azienda indiana con oltre 28 anni di esperienza alle spalle.

Una miscela al giorno da gustare in vista del Natale e una confezione realizzata nel rispetto dell’ambiente: l’uso della plastica della confezione viene compensato da VAHDAM finanziando la rimozione di una quantità equivalente di plastica dall’ambiente, mentre l’impronta di carbonio viene compensata tramite investimenti in iniziative di sostenibilità in India.

I Calendari dell’Avvento delle Tisane

Se al tè preferite le tisane, niente paura. Le proposte non mancano di certo!

Le esclusive miscele di VAHDAM

Non solo tè. VAHDAM ha pensato anche agli amanti delle tisane realizzando un Calendario dell’Avvento con 24 miscele provenienti da tutto il Mondo e adatte anche ai gusti più esigenti. L’elegante scatola che le contiene si candida ad essere anche un perfetto regalo di Natale.

Le tisane di Pukka

Una soluzione alternativa, più economica e con una confezione meno elaborata e di sicuro effetto, è quella targata Pukka: 24 diverse tisane biologiche da provare ogni giorno per tutto il mese di dicembre.

I filtri di Pukka non contengono plastica e sono confezionati all’interno di bustine riciclabili per conservare l’aroma e il gusto delle erbe biologiche. Ogni filtro ha due parti (camere), che permettono alle miscele di infondere al meglio e di rilasciare tutto il gusto nella tua tazza. Per aiutare tutte gli ingredienti a disperdersi completamente, versare acqua bollente direttamente sul sacchetto.

Il Calendario dell’Avvento delle candele

Perché non farci accompagnare verso il Natale da aromi unici che si diffondono in tutta la casa? Il calendario dell’Avvento delle candele dell’azienda francese Le comptoir de la Bougie fa al caso vostro: 25 candele con colori, aromi e dimensioni differenti da scoprire una al giorno dal 1° al 25 dicembre, posizionate in una elegante scatola con piccoli cassetti per un’estrazione facile.

Il Calendario dell’Avvento di Amazon Beauty Italia

Anche per questo 2021 Amazon ha deciso di lanciare il prezioso Calendario dell’Avvento di Amazon Beauty 2021, composto da 24 scatole in cui trovare prodotti di bellezza di tendenza e classici delle migliori marche. Per coccolarsi o fare un regalo. Amazon assicura che i prodotti inclusi nel calendario hanno un valore totale superiore ai 270 euro e il dettaglio dei prodotti lo conferma.

Se non volete rovinarvi la sorpresa, potete acquistare il calendario senza leggere quello che trovate qui sotto. Se, invece, volete assicurarvi che tutti i prodotti inclusi nel box vi siano utili, ecco il dettaglio:

Eye Primer di 3ina (10ml)

Crema Idratante Doctor Barbor (15ml)

Maschera per Capelli Biopoint (200ml)

Siero Contorno Occhi di Elizabeth Arden (90g)

Smalto per unghie Big Apple Red di OPI (15ml)

Aloe Dermo-Gel di Equilibra (75ml)

Crema Viso pro-collagene di Elemis (15ml)

Balsamo Labbra Labello Classic Care

Luna Play Mini 1 di Foreo per la pulizia del viso

Maschera per Occhi di Belei

Balsamo per capelli Euphidra (200ml)

Shampoo micellare per capelli di Revlon (50ml)

Eyeliner Nero di 3ina

Maschera per Capelli di Naturtint (50ml)

Asciugacapelli da viaggio con manico pieghevole di Remington

Crema idratante multiuso NIVEA Creme

Smalto per unghie rosso di Nails.Inc

Smalto per unghie glitterato di Nails.Inc

Eyeliner Verde di 3ina

Deborah Mascara 24 Ore Instant Maxi Volume (12ml)

Dentifricio Marvis (25ml)

Detergente viso solido naturale di Nivea (75g)

Docciaschiuma di N.A.E. (200ml)

Maschera Viso di Belei

Il Calendario dell’Avvento dei trucchi di Aifanciey

24 prodotti di make-up per altrettanti giorni di dicembre in vista del Natale. Il box che vi proponiamo, targato Aifanciey, contiene:

2 Ombretti Monocromatici Vivaci

1 Barattolo di Maschera Fango

1 Latte per il Corpo

1 Matita per sopracciglia

2 Pennelli per il Trucco

1 Matita per le labbra

2 Creme per Le Mani

1 Palette di Ombretti

3 Smalti per Unghie

2 Smalti per Labbra

1 Ombretto Liquido

1 Fard Elegante

1 Lucidalabbra

1 Profumo

2 Rossetti

1 Mascara

1 Eyeliner

Il Calendario dell’Avvento di L’Oréal Paris

L’Oréal Paris presenta il Calendario dell’Avvento Natale 2021. Aspetta il 24 dicembre scoprendo giorno dopo giorno con prodotti make-up, skincare e per la cura dei capelli firmati L’Oréal Paris, perfetti per un look da cenone natalizio elegante, completo e curato.

Il dettaglio dei prodotti è davvero ricco:

2 Mascara

2 Matite Occhi

1 Primer Mascara

1 Eyeliner

2 Ombretti Formato Mono

1 Mascara Sopracciglia

1 Primer Viso

1 Illuminante in polvere

1 Illuminante in Gocce

1 Blush

2 Rossetti Matte

1 Tinta Labbra Lunga Durata

2 Rossetti Satinati

2 Matite Labbra

1 Maschera in Tessuto Rimpolpante Revitalift Filler

1 Crema Viso Giorno Revitalift Laser X3 da 15ml

1 Siero Anti-crespo Salva-lunghezze Dream Long

1 Shampoo per Capelli Secchi Olio Straordinario 50ml

I Calendari dell’Avvento per gli amanti del caffè

Gli amanti del caffè possono già prepararsi ad un dicembre alla scoperta di nuovi aromi e sapori. Partiamo dalla proposta di Corsini, che in una confezione piramidale ci propone 24 capsule computabili compatibili col sistema Nespresso con sei diversi aromi tra i più apprezzati del catalogo Corsini:

4 capsule Brasil Santos

4 capsule Kenya AA Washed

4 capsule Colombia Medellin

4 capsule India

4 capsule El Salvador

4 capsule Guatemala

Una proposta simile arriva anche da L’Or: una elegante confezione con 24 capsule in alluminio, compatibili con le macchine da caffè Nespresso. Una capsula di caffè nascosta dietro ogni finestra – tra cui una speciale edizione limitata – per vivere un viaggio alla scoperta di aromi e sapori unici. Se siete estimatori del caffè di L’Or, ecco l’occasione perfetta per coccolarvi un po’.

I Calendari dell’Avvento per i più golosi

Non solo tisane, tè e caffè. I più golosi possono contare su una vasta scelta di Calendari dell’Avvento per coccolarsi e concedersi un po’ di dolce nel periodo che ci accompagna verso il Natale.

Il box targato M&M’s contiene 24 golosi snack che includono non soltanto le famosissime M&M’s, ma anche Choco, Mars, Snickers, Bounty e TWIX in mini confezioni per concedersi qualche sfizio. E la buona notizia è che il set include due diversi box al prezzo di uno.

E che dire della proposta di Perugina? 24 cioccolatini Baci Perugina in 4 diversi gusti:

Latte Avvolgente

Classico Fondente Luisa

Fondentissimo 70%

Bianco Armonioso

Da segnalare anche il goloso box in arrivo dalla Germania confezionato da persone con disabilità nell’ambito del progetto Boxiland, azienda che si impegna a garantire che anche le persone con disabilità possano svolgere un lavoro vario. Questi calendari dell’Avvento sono amorevolmente riempiti e confezionati quasi esclusivamente da persone con disabilità in tutta la Germania. Acquistando uno dei prodotti di Boxiland possiamo sostenere il lavoro dei disabili fisici e mentali e rende possibile dare un segno contro la discriminazione e per la coesione nella Germania.

E per i nostri animali domestici? Ci pensa Trixie!

Se condividete la vita con un cane o con un gatto, Trixie ha pensato anche ai nostri amici a quattro zampe con dei Calendari dell’Avvento che contengono 24 diverse tipologie di dolcetti e premietti che renderanno il periodo natalizio ancora più goloso anche per loro.