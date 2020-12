Biscotti di Natale senza glutine: 3 ricette gustose

Idee golose per preparare ottimi biscotti di Natale gluten free per tutta la famiglia: ecco tre ricette facili e gustose.

Il Natale è l’occasione perfetta per preparare ottimi biscotti per tutta la famiglia, coinvolgendo i più piccoli e trascorrendo un pomeriggio all’insegna della creatività. Le ricette golose non mancano, anche per chi vuole o deve rinunciare al glutine.

Dai classici frollini decorati ai tradizionali biscotti al cacao, fino agli ottimi dolcetti alle mele che profumano di cannella, ecco tre ricette spiegate passo dopo passo perfette anche per coloro che non hanno molta dimestichezza con l’arte della pasticceria.

Pasta frolla con farina di riso

Un’ottima pasta frolla gluten free si prepara utilizzando, ad esempio, la farina di riso. Il tocco natalizio è dato sia dalla forma dei biscotti – è necessario avere a disposizione le formine ad hoc – sia dalla decorazione finale. Gli ingredienti sono i seguenti:

200 grammi di farina di riso;

100 grammi di margarina vegetale;

1 uovo intero;

90 grammi di zucchero a velo;

la punta di un cucchiaio di bicarbonato.

Si procede disponendo sul tavolo gli ingredienti solidi seguiti dal burro e dall’uovo intero, amalgamando bene in modo da formare un panetto che deve riposare in frigorifero circa venti minuti. Si procede poi stendendo un disco di pasta frolla spesso pochi millimetri, ritagliando i biscotti utilizzando le apposite formine e facendoli cuocere su un foglio di carta da forno per una decina di minuti a 180 gradi.

A parte si prepara la glassa per decorare i biscotti, unendo albume, zucchero a velo, succo di limone e coloranti alimentari a piacere. È anche possibile completare l’opera aggiungendo granelle colorate.

Biscotti di Natale al cacao

Ideali per ogni occasione, i biscotti al cacao senza glutine si preparano facilmente e riescono a ravvivare anche la tavola natalizia. Occorrono:

180 grammi di farina di riso;

60 grammi di amido di mais;

lievito per dolci gluten free;

2 uova;

150 grammi di zucchero di canna:

50 grammi di cacao amaro in polvere;

40 grammi di olio EVO.

Si inizia impastando uova e zucchero, aggiungendo poi l’olio, la farina e l’amido di mais, il cacao e il lievito. Si devono poi creare delle palline di impasto leggermente schiacciate, da sistemare sopra una placca da forno rivestita di carta da forno e facendo cuocere a 180 gradi per circa un quarto d’ora. È possibile inserire nell’impasto anche delle gocce di cioccolato bianco per rendere i biscotti ancora più golosi.

Biscotti di Natale mele e cannella

L’aroma di cannella, un classico del Natale, si sposa bene con il gusto dolce delle mele. Questi biscotti morbidi si preparano facilmente avendo a disposizione:

300 grammi di farina di riso;

80 grammi di zucchero di canna;

80 grammi di burro o margarina;

2 uova;

2 mele;

cannella in polvere;

lievito senza glutine.

Dopo aver sbucciato e tagliato le mele a piccoli pezzi (spolverizzandole con zucchero e cannella), si procede con la preparazione dell’impasto unendo uova, zucchero, burro, una spolverata di cannella, farina e lievito e ovviamente le mele.

L’impasto avrà una consistenza morbida e dovrà essere prelevato con un cucchiaio in modo da formare piccole palline schiacciate da posizionare sulla carta da forno. La teglia deve essere messa in forno a 170 gradi per circa venti minuti. Zucchero a velo e cannella serviranno poi per decorare i biscotti in superficie.