Caffè brucia grassi se bevuto prima dell’allenamento, ecco quando

Un caffè prima dell'allenamento aiuta a bruciare più grassi: lo affermano i ricercatori della Universidad de Granada, ecco quando berlo.

Il caffè come rimedio naturale per bruciare i grassi durante l’allenamento. L’indicazione arriva dai ricercatori della Universidad de Granada (UGR), in Spagna, secondo i quali la popolare bevanda contribuirebbe a incrementare la perdita di peso prodotta dall’esercizio fisico.

Il merito sarebbe della caffeina contenuta nel caffè, sottolineano i ricercatori, che introdotta nell’organismo alcuni minuti prima dell’allenamento ne potenzierebbe l’effetto “brucia grassi“. Lo studio spagnolo è stato pubblicato sulla rivista Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Un metodo più efficace del praticare esercizio fisico al mattino a digiuno, ha sottolineato il Prof. Francisco José Amaro-Gahete. Come ha dichiarato l’autore principale dello studio, nonché ricercatore presso il Dipartimento di Fisiologia della UGR:

La raccomandazione di praticare esercizio fisico a stomaco vuoto al mattino per incrementare l’ossidazione dei grassi è un luogo comune. Ad ogni modo, questa raccomandazione potrebbe mancare di basi scientifiche dal momento che non si sa se questo incremento è dovuto all’allenarsi al mattino o al protrarsi del periodo di astinenza dal cibo.

Caffè, quando berlo per bruciare più grassi

I ricercatori hanno sottoposto 15 uomini di età media 32 anni a un test fisico per quattro volte, a intervalli di sette giorni. A ciascuno è stato fornito, due volte al giorno (alle 8 del mattino e alle 17), un supplemento: per alcuni 3 mg/kg di caffeina, paragonabile a un caffè forte, un placebo per gli altri.

Prima di ogni test sono state standardizzate le seguenti condizioni: sono trascorse ore dall’assunzione di cibo e sostanze stimolanti o dalla pratica di esercizio fisico. Ha sottolineato Francisco J. Amaro:

I risultati del nostro studio mostrano che l’ingestione di caffeina 30 minuti prima di praticare un allenamento aerobico incrementa la soglia massima di ossidazione dei grassi durante l’esercizio, a prescindere dall’orario in cui viene svolto.

Allenamento brucia grassi? Meglio di pomeriggio

È stato sottolineato infine che al contrario di quanto si pensasse, a parità di ore di digiuno vengono bruciati più grassi durante un allenamento di pomeriggio piuttosto che di mattina. Chi vuole tornare in forma bruciando i grassi dovrebbe attenersi a queste indicazioni, hanno concluso i ricercatori spagnoli: allenarsi nelle ore pomeridiane, dopo ore di digiuno e bevendo un caffè forte mezz’ora prima dell’attività aerobica.

Fonte: Universidad de Granada