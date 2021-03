Brioches vegane: calorie, ingredienti e ricetta facile

Preparare in casa delle ottime brioches vegane, anche nella variante del pan brioches vegan, non è un’operazione complicata e permette di avere sempre a disposizione una valida alternativa per gustare una colazione ricca di sapore.

La brioche vegana non deve tuttavia essere confusa con il cornetto o il croissant, termini spesso erroneamente utilizzati come sinonimi, ma che in realtà fanno riferimento a prodotti molto diversi tra loro.

Ingredienti brioche vegana

Le brioches vegane si caratterizzano per la presenza di ingredienti specifici e per l’assenza di prodotti di origine animale come il burro, il latte vaccino e le uova. L’impasto originale prevede l’utilizzo di farina, latte, uova, lievito, strutto, burro e zucchero in quantità maggiore rispetto all’impasto del cornetto (nel croissant, invece, non sono presenti le uova).

A distinguere la brioche dagli analoghi prodotti da forno è anche la forma, generalmente tondeggiante e non a “mezzaluna”. Per preparare le brioches vegane occorre avere a disposizione:

300 grammi di farina di tipo 1;

50 grammi di zucchero di canna;

10 grammi di lievito madre in polvere o circa 5 grammi di lievito di birra secco;

150 millilitri di latte vegetale (avena, riso, soia);

40 millilitri di olio di semi di girasole;

sale q. b.

aromi a piacere, come l’estratto di vaniglia o la scorza di limone o arancia.

Brioche vegane ricetta

La preparazione delle brioche vegane richiede un po’ di tempo, necessario per favorire la lievitazione dell’impasto. Si inizia versando in una ciotola capiente la farina di tipo 1, lo zucchero, un pizzico di sale e il lievito madre. Qualora si utilizzasse quello di birra in polvere, occorre scioglierlo in poco latte vegetale.

A questo punto occorre incorporare l’olio, il latte vegetale precedentemente intiepidito e gli eventuali aromi, continuando ad amalgamare il tutto fino a formare una massa liscia e morbida da porre a lievitare coperta con un panno pulito. L’impasto andrà tenuto a temperatura ambiente, ma al riparo dalle correnti d’aria.

Dopo un paio d’ore è possibile prelevare l’impasto e lavorarlo, manualmente, ancora qualche minuto. Per conferire alle brioches una forma tondeggiante, è necessario staccare dall’impasto delle porzioni uniformi di circa settanta grammi ciascuna e adagiarle su una placca da forno rivestita con un foglio di carta da forno.

Per ottenere una teglia di brioche col tuppo vegan è necessario invece collocare sopra la porzione di impasto una piccola pallina aggiuntiva del peso di circa dieci o quindici grammi. Inoltre le brioches devono lievitare un’ulteriore ora sulla placca da forno prima di essere infornate a 160 gradi per una ventina di minuti.

Pan brioches vegan

Con lo stesso impasto è possibile preparare anche il pan brioches vegan, semplicemente utilizzando uno stampo per plumkace o uno stampo cilindrico in alluminio (se si desidera dare una forma circolare). Limitando la quantità di zucchero e aumentando la dose di sale si ottiene invece un pan brioches vegan più rustico, che può essere arricchito con spezie, semi e altri ingredienti a piacere.

Calorie brioches vegana

L’apporto calorico delle brioches vegana è pari a circa 260 kcal, considerando una porzione di circa settanta grammi. Per quanto riguarda i valori nutrizionali, è elevato il contenuto di carboidrati e moderato quello di proteine e grassi, mentre è presente anche una buona dose di fibre. Nel caso di brioches integrali vegan, tuttavia, l’apporto di fibre sarà certamente maggiore.

La brioche vegana fa ingrassare? Per rispondere a questa domanda è indispensabile tenere conto dell’eventuale farcitura della brioche, che può contenere crema pasticcera vegan, crema alla nocciola, confettura di frutta o semplicemente granella di zucchero in superficie oppure una spennellatura di sciroppo d’acero. Il numero di calorie varierà in funzione della farcitura scelta.