Bonus monopattino elettrico: come funziona e come richiederlo

C’è molta attenzione in questi mesi per le possibilità offerte dal Bonus Mobilità. Grazie a questo incentivo sono state incoraggiate le vendite di auto più ecologiche. Possibilità estese anche alle bici e ai bonus per l’acquisto di un monopattino elettrico.

Già nel 2020 il Bonus Mobilità ha scatenato un picco di richieste. Un boom tale da spingere a velocizzare l’introduzione dei regolamenti necessari per la circolazione su strada dei monopattini elettrici.

Anche il 2021 sembra avviarsi in questa direzione. Proprio sul finire di luglio sono arrivate nuove conferme riguardo la proroga degli incentivi anche per quest’anno. Una sorta di Bonus monopattino elettrico che punta a rilanciare la corsa agli acquisti.

Monopattino elettrico: caratteristiche

Analogamente ai monopattini tradizionali, anche quelli elettrici presentano una pedana munita di due ruote (una anteriore e una posteriore). Solo di rado si possono vedere modelli con tre ruote, due davanti e una sul retro.

Frontalmente è installato un manubrio sorretto da un’asta, tramite il quale si guida il mezzo durante la marcia e su cui è installato un display. Attraverso lo schermo è possibile verificare velocità, batteria residua, km percorsi e altro ancora.

Sono muniti di luci anteriori e posteriori, oltre che di un sistema frenante. Presente ovviamente anche un pacco batteria, che fornisce al monopattino elettrico l’energia necessaria per muoversi. L’autonomia generalmente oscilla tra i 15 e i 50 km, mentre la velocità non può superare per legge i 25 km orari.

Come si usa un monopattino elettrico?

Utilizzare un monopattino elettrico è piuttosto semplice. Una volta premuto il tasto di accensione sarà sufficiente dare un paio di spinte con il piede per innescare il motore elettrico e avviare il movimento.

La velocità potrà essere incrementata attraverso una leva presente sul manubrio, così come attraverso le leve dei freni si potrà ridurre l’andatura o fermarsi.

Il manubrio non rappresenta soltanto il componente sul quale trovare acceleratore, freni, display e limitatore di velocità, ma è come ci si aspetterebbe lo strumento principale per guidare il monopattino elettrico.

Normativa

Attraverso la legge numero 8 del 28/02/20 si è dato attuazione al Decreto Milleproroghe, con il quale ha avuto inizio la legislazione contenente riferimenti ai monopattini elettrici. Alcune delle norme principali approvate prevedono un limite di 6 km orari per l’utilizzo all’interno delle aree pedonali e di 25 km all’ora per la circolazione su strada.

È possibile utilizzarli unicamente su strade con limite di velocità massimo 50 km/h. A livello normativo sono equiparati alle biciclette, salvo il fatto che un monopattino elettrico può essere guidato soltanto dagli over 14. Inoltre il motore non può avere una potenza superiore ai 500 megawatt.

A partire dal 2021 sono in vigore l’obbligo del casco (anche per i maggiorenni), la dotazione di luci di segnalazione e di indicatori sonori tipo campanelli o altro, analogamente a quanto previsto per le bici. È fortemente consigliato l’utilizzo di giubbotti catarifrangenti durante le ore notturne, allo scopo di segnalare con chiarezza l’utilizzatore agli altri guidatori.

È infine previsto che sul monopattino elettrico viaggi una sola persona alla volta. Normativa legata anche al buon senso, così da ridurre al minimo i rischi di incidente.

Sicurezza alla guida

La questione sicurezza alla guida dei monopattini elettrici è divenuta subito un argomento di grande attualità. Nelle primissime settimana dopo il via libera al loro utilizzo si sono verificati diversi incidenti, alcuni dei quali mortali.

Guidare i monopattini con responsabilità è la chiave per un viaggio sicuro, non per questo dovendo rinunciare al divertimento e alla praticità di questo mezzo. Semplicemente si tratta principalmente di attenersi ai limiti di velocità indicati, viaggiare da soli a bordo del monopattino e prestare attenzione agli altri veicoli in circolazione.

Benefici per la persona e per l’ambiente

Utilizzare un monopattino elettrico presenta diversi benefici sia per chi lo guida che per l’ambiente. L’utilizzatore può godere della possibilità di muoversi agilmente per le vie cittadine, evitando il traffico.

È possibile all’occorrenza piegare il mezzo (la maggior parte è pieghevole) e portarlo con sé sui mezzi pubblici o eventualmente in auto. In più una volta ammortizzati i costi iniziali quelli seguenti sono davvero bassi, limitandosi alla sola ricarica del monopattino elettrico.

Da non trascurare il fatto che in molte città i monopattini elettrici hanno accesso alle ZTL e possono circolare lungo le corsie preferenziali.

Sul fronte dei benefici per l’ambiente innanzitutto figura l’assenza di emissioni di CO2 e di gas inquinanti, a beneficio anche della qualità dell’aria. Inoltre i monopattini elettrici sono quasi interamente riciclabili, così da minimizzare la produzione di rifiuti anche a fine ciclo di vita.

Bonus monopattino elettrico

Il 2021 è un anno particolarmente favorevole per chi ha deciso di acquistare un mezzo della mobilità sostenibile. Auto elettriche, biciclette elettriche e non solo tra le opzioni offerte ai cittadini italiani quest’anno.

All’interno degli incentivi per la mobilità trova spazio anche quello che potremmo soprannominare Bonus monopattino elettrico. Perlopiù si tratta di misure che interessano sia l’acquisto di bici che di monopattini, ma di fatto aprono la strada a coloro che vogliono provare questo nuovo mezzo della micromobilità.

Come funziona il bonus

Il Bonus monopattino elettrico statale rientra all’interno del cosiddetto Bonus Bici, anch’esso parte degli incentivi per la mobilità sostenibile. In base a quanto si è appreso a luglio sono in arrivo ulteriori 500 euro (limite massimo) per ciascun acquisto, messi a disposizione attraverso il Decreto Clima.

Per ciascun cittadini dovrebbero risultare disponibili incentivi nell’ordine del 60% della spesa sostenuta, fino a un limite massimo di 500 euro. Ciò vuol dire che tale Bonus per l’acquisto di un monopattino elettrico verrebbe ottenuto spendendo circa 833 euro (IVA esclusa).

Chi dovesse spendere meno di 833 euro (IVA esclusa) otterrà un Bonus monopattino elettrico inferiore, proporzionato alla spesa. Coloro che spenderanno una cifra maggiore avranno diritto al massimo a un rimborso di 500 euro.

Si è parlato a lungo in questi mesi di Bonus Mobilità, rinnovato dal Governo anche per il 2021. L’attuale assenza di disposizioni attuative sta frenando la possibilità di ottenere tali vantaggi.

Occorrerà con molta probabilità attendere le prossime misure allo studio del Governo Draghi per capire se il tanto sospirato Bonus Mobilità 2021 vedrà la luce entro l’estate o se potrebbe essere rinviato ai primi mesi autunnali.

Inevitabile però che tale rinvio vada a pesare su quello che è visto come un vero e proprio Bonus monopattino elettrico. Una novità molto gradita dai cittadini e, a giudicare dal successo riscosso dai servizi di noleggio in diverse città italiane, anche da molti turisti.