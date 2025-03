Davanti ad una situazione energetica che sembra non essere delle migliori, tutti corrono ai ripari per cercare di non rimanere a secco o di pagare più del dovuto in termini di energia elettrica e non solo.

Quante volte abbiamo pensato di installare un impianto fotovoltaico per la nostra casa, in modo da farla diventare green, ma dall’altro lato, siamo stati fermati dai suoi eccessivi costi. Ora non sarà più un problema e ti spieghiamo il perché.

C’è un bonus che ti permette di far diventare la tua casa a prova e a rispetto dell’ambiente. Ecco cosa ti occorre per poterlo richiedere: cerchiamo di capire insieme.

Pannelli fotovoltaici: è venuta l’ora di pensarci

Avere una casa green, che rispetti l’ambiente e che usi energie rinnovabili che fanno, anche, risparmiare qualcosa al tuo portafoglio: questo è ciò che tutti desideriamo ma che, dall’altro lato, non sempre ci è possibile fare. Sì, perché far diventare una casa a prova di rispetto dell’ambiente costa e non poco.

Nello specifico, l’istallazione di un impianto fotovoltaico non è sempre un qualcosa alla portata di tutti. Anche se si tratta dell’energia del futuro, al momento i suoi costi sono ancora elevati. Che fare allora? Continuare a pagare la bolletta dell’energia ancora a cifre elevate o cercare un’alternativa ed una via d’uscita?

La soluzione c’è e sta proprio nel bonus fotovoltaico. Questi permette, infatti, di ottenere una detrazione fino al 50% per le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari. C’è da specificare, però, che la detrazione va in base all’importo speso al tipo di immobile nel quale viene installato l’impianto.

Ad esempio, se si tratta della prima casa, la detrazione arriva piena al 50% su un importo massimo di 96.000 euro. Se, invece, è la seconda casa, la detrazione arriva al 36% su un importo massimo di 48.000 euro. Dall’altro lato, però, c’p anche la possibilità di detrazioni se si decide di installare un impianto fotovoltaico per un condominio.

Arriva il bonus fotovoltaico

I condomini di quel palazzo possono arrivare ad avere una detrazione fino al 70% a patto che i pannelli fotovoltaici vengano installati nelle parti comuni dell’edificio stesso (il tetto, ad esempio) e, se il condominio spende una cifra di 100mila euro, può recuperare fino a 70mila euro grazie a queste detrazioni fiscali.

La domanda più comune è: chi e come si accede a questo bonus? Tutti i proprietari, quanto anche gli affittuari di un immobile possono accedere a questo bonus, idem anche per i condomini. Fra i requisiti richiesti ci sono:

I pannelli devono essere installati su immobili residenziali in Italia;

La potenza dell’impianto non deve superare 20 kW;

L’energia prodotta deve essere destinata al consumo dell’edificio e non ad altri scopi.

Un bonus da non lasciarsi scappare.