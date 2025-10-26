Bonus studenti 2025/26: fino a 1.000 euro per chi frequenta il primo anno degli ITS Academy. Ecco requisiti, modalità di richiesta e cadenze.

Negli ultimi anni il governo e gli enti locali stanno puntando sempre di più sulla formazione tecnica post-diploma, premiando chi sceglie percorsi di studio altamente specializzati e legati alle esigenze del mondo del lavoro.

In questa direzione si inserisce il bonus da 1.000 euro per l’anno formativo 2025/2026 , un sostegno economico pensato per studentisse e studenti che decidono di iscriversi alla ITS Academy, veri e propri trampolini di lancio verso occupazioni qualificate e innovative.

Il contributo, finanziato dalla Camera di Commercio della Romagna, è destinato a favorire la partecipazione ai corsi ITS nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, con un investimento complessivo di 80.000 euro. Ma attenzione: il tempo per fare domanda sta per scadere ei fondi non sono illimitati.

Chi può ottenere il bonus da 1.000 euro

Il bonus è rivolto a studenti e studentesse iscritti al primo anno dei percorsi ITS Academy attivati ​​per l’anno 2025/26. Le borse di studio hanno un valore variabile tra 800 e 1.000 euro , a seconda della distanza tra la residenza dello studente e la sede del corso frequentato. Si tratta di un aiuto concreto per chi sceglie di studiare lontano da casa, sostenendo spese di trasporto, vitto o alloggio, e dimostrando un forte impegno nel proprio percorso formativo. Il bando è stato pensato per premiare la costanza: infatti, il bonus verrà erogato solo a chi avrà frequentato almeno il 70% delle ore di lezione entro il 31 marzo 2026.

Le domande possono essere inviate fino alle ore 13:00 del 22 dicembre 2025. Ma, con una precisazione importante: la scadenza potrebbe anticiparsi in caso di esaurimento dei fondi . Per questo motivo è consigliabile agire subito. Per partecipare, basta compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale della Camera di Commercio della Romagna e inviarlo via email o PEC all’indirizzo cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it.

Le borse saranno assegnate in base all’ordine di arrivo delle domande, quindi la rapidità è fondamentale. Chi presenta la richiesta per tempo avrà molte più probabilità di ottenere il contributo. Gli ITS Academy (Istituti Tecnici Superiori) sono percorsi post-diploma di durata biennale che uniscono teoria e pratica, con l’obiettivo di formare tecnici altamente qualificati . Ogni corso prevede 800 ore di stage in azienda , garantendo una connessione diretta con il mondo del lavoro.

In Romagna, le fondazioni ITS offrono programmi dedicati a settori chiave come meccatronica, digitale, turismo, energia e agroalimentare. Ambiti in cui la richiesta di personale specializzato è in continua crescita. L’obiettivo è creare un ecosistema formativo capace di connettere scuole, università e imprese, costruendo le basi per una crescita economica sostenibile e duratura.