Biglietto festa del papà: 7 idee fai da te

Fonte immagine: Canva

Fantasia, creatività e semplici gesti d’affetto: tutto questo lo potete trasformare in un biglietto per la festa del papà. La festa del papà come ogni anno cade il 19 marzo in occasione della festività di San Giuseppe. Per il 2022 il giorno della settimana è il sabato.

Per rendere il pensiero ancora più personale, coinvolgendo i bambini in attività manuali e creative, la scelta migliore è quella di realizzare a casa semplici biglietti di auguri per la Festa del Papà utilizzando materiali riciclati e decorazioni originali.

Qui di seguito alcune idee da mettere in pratica, proposte personalizzabili a seconda del gusto individuale e dell’estro creativo di chi le realizza. È necessario dotarsi di forbici, colla, cartoncini colorati e altri semplici oggetti di uso comune.

Biglietto Festa del Papà: valigetta 24 ore

Un’idea pratica e veloce da realizzare permette di creare un biglietto d’auguri per il papà fatto di cartoncino e a forma di valigetta 24 ore bidimensionale. Perfetto per i papà che sono soliti utilizzare questo oggetto per il loro lavoro.

Occorre del cartoncino per sagomare la valigetta, una striscia di cartoncino per ricavare il manico e un foglio più piccolo e chiaro per scrivere il messaggio da incollare all’interno.

Si procederà così:

Si ritaglia un cartoncino di forma rettangolare;

dopo averlo piegato a metà in senso verticale, si sagomano gli angoli con le forbici in modo da renderli leggermente arrotondati;

usando un altro cartoncino si ritagliano le due maniglie di larghezza inferiore rispetto alla valigetta, conferendo una forma a “C” squadrata;

si incollano lembi delle maniglie all’interno della valigetta, ciascuno su una delle due metà in modo che siano perfettamente sovrapponibili;

all’interno si incolla un foglio di carta, o un cartoncino più chiaro, dover scrivere una frase di auguri e riempire di decori a piacere.

Giacca con bottoni

Un’altra proposta molto originale è il biglietto a forma di giacca con bottoni, ideale per chi vuole festeggiare un papà che solitamente indossa abiti eleganti per l’ufficio.

Per realizzarlo si ha bisogno di un cartoncino rettangolare e di un paio di bottoni piatti:

Si piega un cartoncino rettangolare largo circa 30 centimetri in tre parti, ottenendo una parte centrale di circa 10 centimetri e due alette laterali, di larghezza pari rispettivamente a 8 e 12 cm;

si piegano le due alette verso l’interno, in modo che il lato di una sia sovrapposto all’altro;

si applicano due o tre bottoni in prossimità dell’apertura utilizzando della colla;

si piegano verso l’esterno gli angoli superiori delle due alette, creando il “colletto” della giacca;

sul cartoncino esterno si possono disegnare delle tasche laterali o tracciare delle cuciture finte;

all’interno si può scrivere la frase di auguri che si desidera.

Biglietto d’auguri per papà sportivi

Per i papà più sportivi, i biglietti d’auguri che richiamano l’attività sportiva preferita possono diventare una piacevole sorpresa. È sufficiente ritagliare due sagome di cartoncino a forma di pallone da calcio, da basket o da rugby, tracciandone le linee e completando il disegno solo da un lato di entrambe.

Le due sagome possono essere unite tra loro solo a un’estremità, in modo tale che uno dei due cartoncini possa essere sollevato e che all’interno il destinatario del pensiero possa leggere una dedica o un messaggio d’auguri personale.

Biglietto festa del papà da colorare

Un modo divertente e molto facile per realizzare un biglietto è quello di cercare online un’immagine da stampare, su un cartoncino o su carta normale. E poi farla colorare ai bambini. Questa idea è ottima per poter coinvolgere anche bambini più piccoli, non ancora in grado di poter usare le forbici.

Basta liberare la fantasia e scegliere un soggetto che possa piacere al papà.

Biglietto per il papà: un’idea originale

Un’idea originale per un biglietto festa del papà fai da te è realizzarlo nascondendo delle frasi e farle grattare al papà con una monetina. Sembra complesso, ma in realtà è molto semplice:

Cosa serve:

un cartoncino

pennarelli

un colore acrilico a scelta

nastro adesivo trasparente

detersivo liquido per piatti

un pennello

Come realizzarlo:

Scrivere sul cartoncino una frase da dedicare al papà;

con il nastro adesivo, andare a coprire le frasi che si vuole far grattare al festeggiato;

in una ciotolina aggiungere il colore acrilico scelto e mischiarlo con un una piccola dose di detersivo liquido per piatti;

stendere con un pennello il composto ottenuto sopra al nastro adesivo;

lasciare asciugare e poi fare un’altra passata.

L’abbraccio dell’orso

Per realizzare il biglietto festa del papà con l’abbraccio dell’orso, occorre dei cartoncini colorati (blu, marrone e rosso), pennarelli, forbici e una colla stick.

Creare la base del biglietto: piega un foglio di carta A4 blu in modo che ogni lato si incontri al centro, creando delle “porte”. Taglia alcuni centimetri dalla parte superiore della porta. Ciò consentirà alla testa dell’orso di uscire dalla cima della carta in un secondo momento;

realizzare l’orso con un cartoncino marrone: ritaglia una forma di orso, con grandi braccia aperte e una testa che farà capolino dalla parte superiore delle porte. I bambini possono disegnare il proprio orso a mano libera, mentre per bambini più piccoli si può trovare online l’immagine dell’orso. Sulla pancia dell’orso scrivere una frase tipo “Ecco un grande abbraccio da orso”.

Un dettaglio molto carino da aggiungere sono dei cuscinetti a forma di cuore da incollare sulle zampe dell’orso. Per tagliare un cuore che sia uniforme su entrambi i lati, piega a metà il cartoncino rosso e taglia mezzo cuore accanto alla piega nella carta. Quando lo apri, sarà lo stesso su entrambi i lati. Funziona anche per farfalle e stelle.

Aggiungi all’orso con un pennarello: gli occhi, il naso e la bocca. Scrivi anche un messaggio per il tuo papà.

Ritaglia un rettangolo e scrivi “Caro papà”, taglialo a metà e attacca ciascuna metà ai lati anteriori del biglietto.

Biglietto Pop Up per la Festa del Papà

I biglietti pop up sono originali e divertenti. Può sembrare difficile crearli, ma non c’è niente di più semplice.

Cosa serve:

Carta da costruzione: nera, bianca e rossa

Forbici

Penna

Pennarello nero

Bottoni neri

Colla

Colla calda

Come realizzarlo: