Beauty Routine corpo: ripartire green dopo le feste

Le feste hanno messo a dura prova il nostro fisico: è il momento di intervenire con una beauty routine corpo efficace.

Le feste sono tradizionalmente un momento di raccolta e come tali vengono onorate con una grande quantità di cibo e di alcool a scapito del nostro fisico. Ecco perché diventa importante poi, a inizio anno, operare una beauty routine corpo molto severa per ripartire con energia.

Quello che mangiamo ha effetti non solo su come ci vediamo riflessi allo specchio ma anche sul nostro umore in generale. Ci sono delle linee guida da seguire per ricominciare al top: qui ne proponiamo alcune molto green.

Beauty Routine corpo: i trucchi per rinascere nel 2021

Il primo passo è curarsi della pelle soggetta allo stress attraverso un’operazione 100% detox. Questo vale per tutti: uomini, donne, bambini perché il derma è il nostro primo biglietto da visita, ma non solo.

Prima di acquistare creme e gel ricordatevi che esistono moltissimi rimedi naturali che possono venire incontro alle nostre esigenze e che sono già presenti in casa. C’è, per esempio, il sale. Quello marino, soprattutto se integrale, maggiormente ricco di oligoelementi, è un attivo che agisce per osmosi eliminando i ristagni in eccesso. Fate un bagno tiepido con una manciata abbondante e troverete efficaci benefici per la ritenzione. Un attivo importante per riattivare il metabolismo della cellula lipidica è la caffeina: cercatela in etichetta del vostro cosmetico corpo e seguitela.

Si può contare anche su edera, rusco, alghe rosse e ippocastano. L’attività fisica è necessaria, così come bere tanta acqua per ripartire idratati e operare tutte le attività per tonificare laddove sia necessario. Massaggiate vigorosamente gambe, glutei, addome, dal basso verso l’alto e in maniera concentrica (avete già pensato allo scrub, vero?) per riattivare la circolazione. A questo punto prodotti 100% green come creme idratanti sono una base necessaria per le fatiche che verranno. Ci siamo: l’anno della ribalta è appena iniziato.