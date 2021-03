Auto elettriche, Xiaomi presto sul mercato?

Auto elettriche, Xiaomi entrerà sul mercato: la società sarebbe pronta a una partnership per produrre la sua prima vettura a batteria.

L’universo delle auto elettriche potrebbe contare presto su un nuovo e importante protagonista: Xiaomi, il gigante asiatico dei dispositivi elettronici. È quanto suggerisce Reuters in un nuovo aggiornamento, dopo le indiscrezioni emerse sulla stampa qualche settimana fa. Al momento, la società cinese non ha però confermato il proprio coinvolgimento nella produzione di una vettura alimentata a batterie.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa, e ribadito da CNet, Xiaomi potrebbe stringere una collaborazione con Great Wall Motor per produrre la prima vettura del proprio brand.

Auto elettriche, le mosse di Xiaomi

Non stupisce che un gigante dell’informatica possa approcciarsi all’universo delle auto elettriche, anche perché negli ultimi mesi sono emersi dei precedenti illustri. Il riferimento è ovviamente ad Apple che, da anni, starebbe portando avanti un misterioso “Project Titan” per la produzione di una vettura elettrica a marchio mela morsicata.

A quanto pare Xiaomi, società nota soprattutto per i suoi smartphone performanti a prezzo ridotto, sarebbe pronta a intraprendere questa strada. La società si è già avvicinata alla mobilità elettrica, presentando sul mercato diversi monopattini di successo, e ora sarebbe pronta al grande salto.

La partnership con Great Wall Motor porterà alla produzione del primo veicolo elettrico a marchio Xiaomi, probabilmente una utilitaria oppure una city-car, quindi una vettura destinata all’uso cittadino. Sempre secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa internazionale, la collaborazione potrebbe essere confermata sui media già a partire dalla prossima settimana.

Come già anticipato, il gruppo cinese non ha voluto commentare le ultime notizie apparse sui quotidiani internazionali. Qualche settimana fa, quando i primi rumor su un possibile ingresso di Xiaomi nel settore automotive sono apparsi sui social media, l’azienda non aveva voluto confermare nessuna delle informazioni rese pubbliche. Non resta quindi che attende un annuncio ufficiale, per scoprire se il colosso cinese sia davvero pronto a portare una sua quattro ruote sul mercato.

