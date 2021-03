Auto elettriche, alle Shetland si caricano con le onde del mare

Fonte immagine: Unsplash

Auto elettriche cariche con le onde del mare, l'innovazione alle Isole Shetland: energia completamente pulita per le colonnine di ricarica.

Caricare le auto elettriche solamente con l’energia prodotta dalle onde del mare, in modo completamente sostenibile e rinnovabile. È questo il singolare traguardo raggiunto dalle Isole Shetland, in Scozia, dove da tempo l’energia elettrica è prodotta dal movimento ondoso dell’oceano.

Grazie a una partnership con Nova Innovation, uno dei principali fornitori di energia elettrica dal mare del Regno Unito, sono state installate delle nuove colonnine elettriche. L’energia utile ad alimentarle è ricavata al 100% dal moto ondoso e non prevede, pertanto, il ricorso a inquinanti combustibili fossili.

Auto elettriche caricate dalle onde del mare

Nova Innovation ha investito sulla produzione di energia dal mare ormai da diversi anni, tanto che sulle Isole Shetland fornisce questo servizio da oltre un lustro. La tecnologia sviluppata sfrutta le correnti tipiche delle acque marine e, soprattutto, l’alternanza quotidiana tra le maree. I movimenti oceanici mettono quindi in moto delle speciali turbine, capaci di produrre energia al 100% pulita.

La società ha ora deciso di installare colonnine di ricarica rapida per auto elettriche sull’arcipelago scozzese, con le prime stazioni già disponibili nei pressi di Bluemull Sound. Un progetto colto con entusiasmo dalla popolazione locale, ma anche dalla stessa Nova Innovation, così come spiega il Chief Executive Officer Simon Forrest:

Oggi abbiamo la realtà delle auto alimentata dall’energia delle maree, che dimostra l’enorme passo avanti che stiamo facendo nell’affrontare l’emergenza climatica e raggiungere l’obiettivo zero emissioni, lavorando in completa armonia con il nostro ambiente naturale.

La risorsa è particolarmente utile per le Isole Shetland, dove la gran parte della popolazione vive sulle coste, dove queste innovative colonnine sono più facili da installare. E la transizione alle auto elettriche sarà anche utile per rispettare un simile paradiso naturale, riducendo le emissioni non solo di anidride carbonica, ma anche di altri contaminanti come i metalli pesanti. Soddisfazione anche dal Ministro dei Trasporti Michel Matheson:

Questo tipo di innovazione è la chiave per rispondere all’emergenza dei cambiamenti climatici e sottolinea le opportunità che sono disponibili qui in Scozia.

Fonte: BBC