Auto elettriche: Waze Italia, 5mila punti ricarica sulle mappe

Fonte immagine: Foto di andreas160578 da Pixabay

La Comunità italiana di Waze apre alle auto elettriche inserendo 5mila punti ricarica sulle proprie mappe: VW primo sponsor italiano del progetto.

App Waze a supporto delle auto elettriche. Sulle mappe dell’applicazione verranno visualizzate 5mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici o elettrificati sparsi su tutto il territorio nazionale. Un’iniziativa supportata anche da Volkswagen, primo sponsor italiano dell’iniziativa.

Le 5 Regioni più rappresentate sull’app Waze sono, in ordine: Lombardia, Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio. A livello cittadino le località con più punti di ricarica indicati sulle mappe dell’applicazione sono Roma, Firenze, Genova e Bologna.

Auto elettriche, i dati del Politecnico di Milano

Entro 10 anni saranno 7 milioni le auto elettriche immatricolate in Italia (il 30% del totale) secondo le stime del rapporto Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano (E&S). Oltre 8mila (8200) i punti di ricarica tra pubblici e privati presenti nel Bel Paese, tutti accessibili a chiunque. Numeri indicati come in crescita e in linea con la media europea.

Questi numeri hanno spinto la Community italiana di Waze alla realizzazione di questo progetto. A commento del progetto è intervenuto Dario Mancini, Regional Manager Italy and EMEA Emerging Markets, che ha dichiarato:

La nostra Community ha svolto volontariamente un lavoro davvero straordinario a favore della mobilità elettrica e di tutti gli automobilisti che hanno scelto di investire in questa tipologia di veicolo. Ogni giorno i Map Editor dell’app portano avanti progetti in parallelo agli sviluppi e ai cambiamenti del mercato automobilistico e dei trasporti. Guardando al futuro e adeguandosi alle novità e alle evoluzioni delle esigenze degli automobilisti. Per questo desidero ringraziarli a nome di tutti gli utenti che beneficiano ogni giorno della loro passione e del loro operato. Da oggi anche con una maggiore sensibilità verso l’elettrico e l’ecosostenibilità.

Mappe Waze, VW primo sponsor italiano

VW sarà il primo sponsor italiano dell’iniziativa di Waze. Nella app sarà presente anche la ID.3 all’interno della funzione “Cambia Auto”, che consentirà di personalizzare con l’auto tedesca il puntatore di navigazione. Giovanni Tauro, direttore Marketing di Volkswagen Italia: