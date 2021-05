Auto elettriche, mercato ancora in crescita ad aprile secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Continua a crescere il mercato delle auto elettriche in Italia. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il numero delle vetture PHEV (ibride plug-in) e BEV (100% elettriche) immatricolate ad aprile si attesta nel complesso a 11.504 unità.

Sono 4.842 le auto elettriche a batteria vendute lo scorso mese (3,3% del totale), mente risultano immatricolate ad aprile 6.662 PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, quota 4,3%). Un mercato che inevitabilmente risente, come sottolineato anche dall’associazione di settore MOTUS-E, del periodo Covid e del generale calo (-17,1%) delle vendite automotive.

La stessa MOTUS-E ha sottolineato che le elettriche nel mese di aprile avrebbero potuto registrare numeri ben più alti se il 37% del bonus speso non avesse riguardato soltanto prenotazioni (anziché immatricolazioni). Necessario inoltre un intervento del Governo Draghi per assicurare la stabilità del settore nei prossimi mesi, prosegue l’associazione:

È indispensabile che il governo intervenga con chiarezza e tempestività sulla pianificazione del prossimo quadriennio, per far sì che l’Italia sia davvero un Paese appetibile per i veicoli elettrici.

Se analizziamo quanto immatricolato nel 2021 sino ad aprile dal punto di vista delle motorizzazioni si nota che tutti i veicoli “elettrificati” (intendendo oltre che BEV e PHEV anche le “ibride” nelle varie declinazioni) hanno fatto registrare circa 207.000 immatricolazioni, superiori quindi alle diesel (205.000) e alle benzina (197.000). D’altra parte le BEV e le PHEV totalizzano quasi 42.000 immatricolazioni, di queste 18.600 BEV superano le motorizzazioni a metano (15.600) e GNL (36.800).

La preferenza dei clienti va dunque sempre più nella direzione della sostenibilità, non solo sul versante anidride carbonica ma anche in quello di un miglior impatto degli inquinanti locali.