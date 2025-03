La risposta della cittadinanza di Ascoli Piceno agli screening gratuiti e alle visite mediche dedicate alle donne si è rivelata un vero e proprio trionfo. In seguito all’evento tenutosi in piazza del Popolo l’8 marzo, sono stati organizzati due open day che hanno visto un’affluenza straordinaria. Durante queste giornate, i professionisti hanno eseguito ben 27 elettrocardiogrammi (Ecg) e 10 visite neurologiche. Vista l’alta domanda, nel mese di aprile sono previsti ulteriori 12 ecodoppler alle carotidi, le cui date saranno comunicate a breve, insieme a 51 ecografie al seno programmate per il 2 e 3 aprile.

Dettagli dell’iniziativa

L’iniziativa, che ha avuto luogo l’8 marzo in concomitanza con la festa della donna, ha offerto screening gratuiti e visite senologiche, oltre a consulenze nutrizionali e psicologiche, il tutto in un contesto di grande partecipazione. Grazie al progetto Assistenza 4.0, finanziato dalla Regione Marche e gestito dalla Cooperativa Il Picchio, si è voluto sensibilizzare non solo le donne, ma anche l’intera comunità su temi cruciali legati al benessere e alla salute.

Il servizio Assistenza 4.0 ha come obiettivo principale la mobilità sociale, utilizzando camper attrezzati che si recano direttamente nei luoghi di vita delle persone. Questo approccio innovativo si allinea perfettamente con le attuali esigenze del panorama sanitario, portando assistenza e prevenzione direttamente nelle comunità.

Risultati e prestazioni offerte

Durante la giornata dell’8 marzo, sono state effettuate un totale di 45 prestazioni, che comprendono 16 ecografie e visite senologiche, 18 elettrocardiogrammi, 9 consulenze nutrizionali e 2 consulenze psicologiche. La richiesta da parte della popolazione è stata significativa, con ben 51 ecografie al seno, 27 elettrocardiogrammi, 12 richieste per visite neurologiche e 25 ecodoppler alle carotidi. Questo entusiasmo dimostra quanto sia importante per la comunità avere accesso a servizi sanitari di qualità e alla prevenzione.

L’iniziativa ha quindi non solo soddisfatto un bisogno immediato di salute, ma ha anche creato un’opportunità di informazione e sensibilizzazione su temi di grande rilevanza per il benessere collettivo. L’augurio è che eventi come questi possano ripetersi e continuare a coinvolgere la cittadinanza, promuovendo una cultura della salute e della prevenzione.