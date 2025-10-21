Le date da cerchiare in rosso sul calendario per chi riceve l’Assegno di Inclusione: quando arrivano gli ultimi pagamenti.

L’Assegno di Inclusione (Adi) rappresenta il principale strumento di sostegno economico per le famiglie italiane in difficoltà, entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e pensato per favorire l’inclusione sociale e lavorativa.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, cresce l’attenzione sulle ultime scadenze per i pagamenti previsti nel 2025, fondamentali per i beneficiari e per una corretta pianificazione finanziaria.

Cos’è l’Assegno di Inclusione e a chi spetta nel 2025

L’Assegno di Inclusione ha sostituito il Reddito di Cittadinanza con l’obiettivo di offrire un sostegno più mirato e con un maggior focus sull’integrazione sociale e lavorativa. L’aiuto economico viene erogato mensilmente e può durare fino a 18 mesi, con possibilità di rinnovo dopo una pausa di almeno un mese. I requisiti per accedere all’Adi nel 2025 sono rigorosi e riguardano cittadinanza, residenza, situazione economica, patrimonio e composizione familiare. Possono richiederlo:

persone con cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

familiari con diritto di soggiorno;

cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno a lungo termine o protezione internazionale;

residenti in Italia da almeno 5 anni, di cui almeno 2 consecutivi.

Dal punto di vista economico, è necessario possedere un ISEE inferiore a 10.140 euro e rispettare precisi limiti di reddito familiare: 6.500 euro annui per nuclei standard, con incrementi per famiglie più numerose o con componenti vulnerabili, come persone con disabilità gravi o anziani sopra i 67 anni. Inoltre, il valore del patrimonio immobiliare (esclusa la prima casa) non deve superare i 150.000 euro, mentre il patrimonio mobiliare deve rimanere sotto una soglia variabile, generalmente attorno ai 6.000 euro.

Sono ammesse al beneficio solo le famiglie che includono almeno un minorenne, persone con disabilità o anziani sopra i 60 anni, oppure nuclei in situazioni di fragilità seguiti dai servizi sociali. L’accesso è subordinato anche all’impegno a partecipare a progetti di inclusione lavorativa o sociale. Per chi beneficia dell’Adi, è importante segnare sul calendario le ultime date di pagamento del 2025, che si concentrano nella parte finale dell’anno. Secondo il calendario ufficiale, le ultime mensilità saranno erogate:

15 novembre 2025 (sabato) – pagamento della mensilità di novembre;

– pagamento della mensilità di novembre; 15 dicembre 2025 (lunedì) – pagamento della mensilità di dicembre.

Queste date rappresentano l’ultima occasione per ricevere l’erogazione nel corso dell’anno solare 2025. L’Assegno di Inclusione continua a rappresentare un pilastro fondamentale del sistema di welfare italiano, con un’attenzione particolare a garantire un sostegno economico e sociale efficace e duraturo per le famiglie più vulnerabili, accompagnato da un percorso di inclusione attiva volto a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei beneficiari.