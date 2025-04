Il maltempo che sta colpendo in questi giorni alcune regioni del Nord Italia sembra non voler accennare a smettere nemmeno per i giorni di Pasqua e Pasquetta.

Sono gli stessi meterologi a lanciare una sorta di vero e proprio allarme di pericolo per le condizioni avverse del tempo che sono previste per i prossimi giorni. Mai tanta pioggia è caduta, su di un unico posto, tutta nelle stesse ore. Cosa sta accadendo?

Nel Nord Ovest sono stati più di 600 i millimetri di pioggia che sono caduta in poche ora. Ma l’allerta temporali è ancora in atto. Vediamo insieme cosa sta accadendo.

Maltempo: allerta massima per Pasqua

Mai così tanta pioggia è caduta in un così breve lasso di tempo: questo è ciò che sta accadendo in questi giorni a ridosso di Pasqua nelle zone del Nord e del Centro Italia. Sono stati più di 600 i millimetri di pioggia caduti in queste ultime ore e questa intensa ondata di maltempo ha provocato disagi non indifferenti. Cerchiamo di capire insieme ciò che è accaduto.

In Piemonte, il livello del fiume Po è salito rapidamente, mentre in Lombardia sono i fiumi e i torrenti ad essere sorvegliati speciali. Sulle montagne sono caduti diversi centimetri di neve. Situazione che non è migliore anche in Toscana e nel Lazio dove le forti e incessanti piogge, in diverse zone, hanno causato delle frane.

La situazione non sembra migliorare nemmeno per le prossime ore poiché sono previste piogge e perturbazioni varie a partire proprio dalle prime ore del mattino. Le regioni poste ad Est saranno quelle più colpite: temporali e piogge sono attesi in Emilia Romagna e Veneto, ma ci saranno anche alcuni fenomeni sparsi sulle regioni che affacciano sul Mar Tirreno.

Piogge e rovesci in tutta Italia

Saranno coinvolte anche la Toscana e, in modo sparso, tutte le regioni anche del sud Tirrenico sino alla Calabria.

Non va meglio dall’altro lato della penisola dove la pioggia sarà presente anche su Abruzzo, Marche e Umbria. Nel corso del pomeriggio della giornata di Pasqua, però, alcuni di questi fenomeni potrebbero attenuarsi lasciando spazio a cieli sereni, almeno per la giornata di Pasquetta.

Come dicevamo all’inizio, ad essere più colpite sono state le zone di Nord Ovest dove, di ora in ora, proseguono gli aggiornamenti dei danni causati dal maltempo, quanto anche dei fiumi che restano sorvegliati speciali, specialmente in Piemonte, con particolare attenzione al Po e alla Dora Baltea. In diversi comuni, infatti, è attiva proprio l’allerta di colore rosso per rischio esondazioni.