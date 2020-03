Animali ermafroditi: elenco e curiosità

Fonte immagine: Istock

Parliamo di: Animali

L’ermafroditismo quel fenomeno per cui un animale può riprodurre, contemporaneamente, sia i gameti maschili sia quelli femminili. In alcune specie animali, in particolare gli invertebrati, questa attitudine è essenziale per la riproduzione; alcuni ermafroditi possono autofecondarsi e, in presenza di un partner, possono adottare il sesso opposto affinché la riproduzione abbia luogo. Quasi tutti gli ermafroditi sono invertebrati, come pesci o insetti. Eccone alcuni esempi:

Lumaca

Cappasanta

Lombrico

Ostriche piatte

Rana

Tartaruga d’acqua dolce

Cernia

Pesce pagliaccio

Animali ermafroditi: tutte le curiosità

