Come utilizzare lo yogurt scaduto

Sapere come utilizzare lo yogurt scaduto è un'ottima strategia anti spreco. A tutti può capitare di dimenticare una confezione di yogurt in frigo, e di ritrovarla solo quando è ormai scaduta da settimane. Prima di gettare via il prodotto, pensa a degli usi alternativi. Lo yogurt scaduto può trasformarsi in un ottimo idratante per corpo e capelli, in un lucidante per le tue posate in argento e persino in uno smacchiatore per pavimenti.

Fonte immagine: Pixabay

“Come utilizzare lo yogurt scaduto” è forse uno dei misteri più comuni nelle nostre case: dopo aver acquistato yogurt, latte e tanti altri prodotti, spesso finiamo per dimenticarcene e per lasciarli lì, in un angolino del frigo, in attesa che qualcuno si ricordi di loro.

Il problema è che, quando ce ne ricordiamo, spesso è già troppo tardi. Il prodotto è inesorabilmente scaduto da diversi giorni. Ed ecco che nella nostra mente scatta la fatidica domanda: quanti giorni dura lo yogurt dopo la scadenza? Potrò mangiare lo yogurt scaduto, o rischio forse di ritrovarmi con un brutto mal di pancia (o peggio)?

Prima di tutto, le buone notizie: lo yogurt scaduto (anche da 15 giorni) è perfettamente commestibile e non causerà proprio nessun mal di pancia. Semplicemente, aumenterà l’acidità del prodotto e diminuirà la quantità di fermenti lattici, ma potrai mangiarlo senza problemi.

Naturalmente, vale sempre la prova del nove: osserva lo yogurt, annusalo e, per fugare ogni dubbio, assaggialo. In questo modo, avrai tutte le informazioni necessarie per stabilire se si tratti di un prodotto ancora buono o se non sia il caso di assegnargli un nuovo utilizzo.

Se il prodotto è ancora buono ma vuoi usarlo per dei piatti alternativi, puoi provare una delle mille ricette con yogurt scaduto che esistono al mondo, come la ricetta della torta, quella della salsa tzatziki e molte altre.

Se, invece, hai decretato che non puoi proprio mangiare lo yogurt scaduto, non gettarlo via! Ci sono tanti altri utilizzi ben più onorevoli ai quali potresti pensare.

Come utilizzare lo yogurt scaduto?

Fonte: Pixabay

Quando lo yogurt è scaduto da troppe settimane e non puoi proprio mangiarlo né usarlo nelle tue ricette, bisogna iniziare a pensare in modo alternativo.

Lo so bene, lo yogurt è un alimento, ma all’occorrenza può diventare un ottimo ingrediente per la cura della pelle e dei capelli, un lucidante per la tua argenteria, un alleato per pulire i pavimenti e persino un buon concime per le piante.

Vediamo 7 modi per utilizzare e riciclare lo yogurt scaduto ed evitare gli sprechi.

Maschera per il viso

Grazie alle sue proprietà esfolianti e nutrienti, lo yogurt sarà la base perfetta per una maschera viso fai da te.

Mescola questo ingrediente con un cucchiaino di miele, e applicalo sulla pelle. Lascia in posa per alcuni minuti, quindi risciacqua il viso con acqua tiepida.

Maschera allo yogurt per capelli

Oltre che per la pelle del viso, lo yogurt sarà un toccasana anche per i tuoi capelli. Applicalo sulla chioma e lascia in posa per 15-20 minuti, per avere capelli più sani, forti e morbidi.

Impacco con lo yogurt scaduto

Lo yogurt scaduto trova spazio anche nella realizzazione di impacchi rinfrescanti per la pelle, ideali contro le ustioni da sole, prurito e infiammazioni.

Per sfruttare al meglio questo rimedio, ti basterà applicare il prodotto su una benda, e poggiarla poi sulla parte da trattare.

Un idratante naturale fai da te

Oltre che per creare maschere per il viso e per i capelli, lo yogurt può agire come un vero e proprio idratante naturale per tutto il corpo.

Applicalo sulla pelle un po’ come se fosse una crema, lascia agire per qualche minuto, quindi risciacqua per eliminare ogni residuo.

Yogurt scaduto come concime per le piante

Lo avresti mai detto? Lo yogurt scaduto è utile anche in giardino, oltre che in bagno. Questo fertilizzante organico e super naturale, infatti, ti aiuterà a tenere alla larga funghi e muffe dalle tue piante, e le farà crescere forti e in salute!

Lucida gli oggetti con lo yogurt

Un altro uso alternativo dello yogurt è quello di lucidante naturale per oggetti in argento o in ottone, come ad esempio posate, vassoi, orecchini e gioielli di vario genere.

Secondo chi si affida a questo rimedio, basterebbe applicare lo yogurt sugli oggetti da lucidare, lasciar agire per 30 minuti, quindi strofinare con un panno morbido. Risciacqua e rimuovi accuratamente il prodotto, e il gioco è fatto!

Yogurt per pulire i pavimenti

Sapevi che con lo yogurt bianco scaduto puoi anche pulire i pavimenti?

Se le mattonelle della cucina presentano delle macchie difficili da rimuovere, versaci sopra una piccola quantità di yogurt, lascia agire per una decina di minuti, strofina delicatamente usando una spugnetta abrasiva ed elimina ogni residuo. La macchia dovrebbe sparire senza problemi!