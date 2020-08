Animali: adottarli a distanza, in cambio prodotti naturali

Api, capre e mucche: in Valtellina possono essere adottati a distanza in cambio di formaggi, budini, yogurt, ma anche creme per il viso e cosmetici.

«Adotta una mucca e una capra» è un gruppo è chiuso su Facebook, da lì, grazie al meccanismo a distanza si possono prendere in cura animali in cambio di prodotti naturali. Tirare avanti non è facile e le adozioni a distanza danno una mano, soprattutto dopo le pesanti ripercussioni subite per il Covid.

Non solo mucche e capre: per chi preferisce gli insetti è possibile scegliere tra un fuco, un’ape regina e addirittura un’intera arnia. I prezzi vanno dai 20 ai 60 euro e in cambio del sostegno si possono gustare mieli di ogni genere; oltre a ricevere aggiornamenti sull’animale, sul suo stato di salute e naturalmente incontrarlo nel suo ambiente naturale. Un’iniziativa interessante per rilanciare il settore molto colpito dalla crisi finanziaria.

Ivan Corvi, 40 anni, di Aprica, ha raccontato al Corriere la sua esperienza: