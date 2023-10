Amsterdam: com’è diventato il paradiso delle biciclette

Se amiamo i viaggi dove le due ruote sono protagoniste, un giro ad Amsterdam, in Olanda, è obbligatorio. La città olandese è infatti considerata una delle più attente alle esigenze dei ciclisti e parte dei tour locali prevedono le biciclette. In questa magica capitale europea, attenta ai trasporti e all'ambiente, si possono noleggiare bici ovunque per bellissimi giri panoramici.

Se pensiamo che Amsterdam, in Olanda, sia nota solo per il suo Festival delle Luci, forse non sappiamo che vanta una certa fama anche per altro. Di fatti, la capitale europea è famosa per essere tra le più attente ai trasporti su due ruote. Già, un vero paradiso delle biciclette, dove i ciclisti locali dividono le strade con i turisti provenienti da tutto il mondo.

Ci farà ridere, ma si dice che ad Amsterdam le bici siano più delle persone, ma sebbene l’immagine sembri alquanto strana, fa capire quanto la città sia votata a questi mezzi di trasporto ecologici. Se ci è capitato di girare per i suoi quartieri, avremo di certo visto le mille piste ciclabili che tappezzano la capitale.

Ma non solo, visto che in ogni angolo di Amsterdam non mancano anche i punti di affitto di biciclette, che spesso diventano protagoniste dei tour guidati. Ci sono percorsi immaginati per i principianti e per le famiglie, brevi ma belli per gli scorci che mostrano, o anche sessioni più impegnative fuori dai territori battuti.

Ad Amsterdam non ci annoia, che si proceda a piedi, con i mezzi pubblici, o meglio, in bici, per vivere la città al pari dei suoi abitanti. Se a Londra è quasi obbligatorio il tour sui bus scoperti, nella capitale olandese vale la pena inforcare lo zaino e pedalare, al proprio ritmo personale, con i canali e l’architettura storica a farci da cornice.

Viaggio ad Amsterdam, il paradiso delle biciclette

Non si può dire di aver vissuto Amsterdam, senza aver provato l’ebbrezza di questo paradiso delle biciclette: per farlo ci sono tour guidati imperdibili. Se non temiamo il traffico e abbiamo una mappa già predisposta, possiamo anche solo affittare una bici e pedalare. Ma se preferiamo un percorso adatto alle nostre esigenze, ce ne sono di bellissimi in giro.

Si possono prenotare in loco, magari chiedendo informazioni presso l’hotel dove soggiorniamo, ma anche su internet, dai siti turistici della capitale. Di solito questi percorsi sono adatti ad un pubblico vario, ma tendono a non trascurare alcuni luoghi che ogni visitatore straniero cerca di vedere.

Ne sono un esempio la casa di Anna Frank, il Palazzo Reale, la Piazza dei Musei, ma anche mete più mondane, come il quartiere degli artigiani, dello shopping e dei ristoranti, ossia Jordaan. Il tutto senza dimenticare il Parco cittadino Vondelpark, dove spesso i percorsi guidati si fermano per una pausa strategica nel verde urbano.

Ma per gli spiriti dei viaggiatori che preferiscono uscire dalla città, esistono anche percorsi guidati che portano verso le aree campestri. Se, ancora, vogliamo lasciare ai meno esperti le vie maestre, la bici la possiamo noleggiare ad un costo popolare, da un minimo di circa 10 euro al giorno, per seguire le mappe che abbiamo in mente.

Amsterdam: i percorsi in bici

Il percorso più semplice e adatto per i non esperti dei viaggi su due ruote è quello breve tra le location cittadine più tranquille ma vive. La parte centrale di Amsterdam, con i suoi Giardini Botanici e il Museo della Scienza, è la migliore per chi non vuole passare troppo tempo sul sellino. E ci si può fermare a visitare il Museo Hermitage lungo il tragitto.

Ma ci sono anche percorsi meno lenti e per chi vuole passare mezza giornata fuori dai sentieri noti, per virare in direzione campagna. Il suggerimento è di puntare verso Zaandam, una pittoresca città a Nord di Amsterdam, nota per i suoi mulini a vento e le sue case in legno.

Per i più avventurosi, il tour dei villaggi che attorniano la capitale è quello che mira a ritemprare lo spirito, con location da cartolina. Il giro suggerito è nella zona delle Waterland, dove troviamo Edam, Volendam e Marken. Tra canali, scenografiche case olandesi e campagna, ci scapperanno foto da incorniciare.

