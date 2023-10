Quanti km in bici fare al giorno per stare bene

Quanti km in bici percorrere in una sessione di allenamento, per stare bene? Questa è una domanda decisamente ricorrente fra coloro che scelgono di allenarsi sulla dueruote. Una risposta valida per tutti non esiste, ma tenendo in considerazione alcuni fattori, possiamo scoprire come e quando allenarsi per migliorare la nostra salute.

Fonte immagine: Pixabay

Quanti km bisogna pedalare in bici per stare bene e mantenersi in buona salute? Questa domanda ricorre spesso fra coloro che iniziano ad allenarsi in bicicletta per la prima volta. La voglia di sentirsi in forma, di perdere quei chili di troppo e, in poche parole, di migliorare la propria vita è sempre tanta, specialmente quando scegliamo di intraprendere un nuovo tipo di allenamento.

E quello in bicicletta è senza dubbio uno degli allenamenti più divertenti e coinvolgenti che esistano.

Nessun workout è uguale a un altro: possiamo scegliere di pedalare più velocemente, con un ritmo moderato o sostenuto, possiamo pedalare su strade che già conosciamo a memoria o esplorare nuovi posti e mettere alla prova la nostra resistenza e l’orientamento.

Il tutto, con la consapevolezza di svolgere un allenamento davvero completo, in grado di potenziare le gambe, bruciare calorie e migliorare persino il nostro equilibrio.

Ma a conti fatti, quanti chilometri dovremmo percorrere in bici per sentirci meglio giorno dopo giorno?

In questo articolo vedremo come andare in bici per perdere peso e migliorare i nostri livelli di benessere. Prima, però, vediamo in che modo questo sport può cambiare il nostro corpo.

Come cambia il fisico con la bicicletta?

Sappiamo già che, come ogni altro sport al mondo, anche andare in bicicletta ci aiuta a perdere peso e a bruciare più calorie. Ma in quali e quanti modi la fidata “dueruote” può migliorare il nostro fisico?

Andare in bici fa senz’altro dimagrire le cosce e la pancia, rafforza la parte inferiore del corpo, aiuta ad aumentare la massa muscolare e rende più tonici anche i glutei. Inoltre, questo particolare sport può offrire notevoli benefici per la salute cardiovascolare, il tutto senza stressare eccessivamente le articolazioni.

Insomma, il ciclismo è senza alcun dubbio un ottimo esercizio fisico per migliorare la salute. Ma quante calorie si spendono pedalando in bicicletta?

Quanti minuti di bicicletta al giorno per dimagrire?

Fonte: Pixabay

Quante calorie si bruciano in 30 minuti di bicicletta? E in un’ora? Le domande più frequenti, quando si parla di bicicletta e dimagrimento, sono senz’altro queste.

In realtà, la risposta all’annoso quesito è tutt’altro che scontata. Non esiste effettivamente una risposta valida per tutti. Per valutare il dispendio calorico di un determinato sport, come è ad esempio il ciclismo, bisogna infatti tenere in considerazione più fattori, ovvero:

Età e peso della persona

Durata dell’attività svolta

Intensità e velocità di allenamento.

Solo tenendo in considerazione questi elementi sarà possibile valutare correttamente il consumo di calorie di una sessione di biking.

In linea di massima, tuttavia, si stima che in un’ora di bici si possano bruciare circa 400-600 calorie. Se ti stai chiedendo in 1 ora di bici quanti km è possibile percorrere, in media (tenendo conto delle dovute differenze fra soggetto e soggetto) si va dai 20 fino ai 30 chilometri per i soggetti più allenati.

Qual è una buona media in bici?

Solitamente, una buona media va dunque dai 20 ai 30 km in un’ora, ma se questo tipo di allenamento dovesse risultare eccessivamente stancante, non esitare a ridurne l’intensità.

Potrai sempre aumentare gradualmente la distanza percorsa e/o la velocità-intensità, man mano che ti sentirai più in forma.

Quanti km percorrere in bici per stare bene?

Fonte: Pixabay

Fatte le dovute premesse, quanti chilometri bisogna pedalare per sentirsi in forma? In teoria, sono sufficienti già 15-30 km per ogni uscita, per migliorare la propria salute.

In questi casi, bisogna considerare anche la tipologia di percorso (20 km in una strada pianeggiante saranno senz’altro meno faticosi rispetto allo stesso tragitto in salita). Se sei alle prime armi, è sempre meglio optare per un percorso meno faticoso e preferibilmente pianeggiante. Avrai tempo per intensificare il tuo allenamento.

In termini di frequenza, inoltre, è consigliabile allenarsi almeno 2-3 volte a settimana per 30-60 minuti, intervallando le uscite in bicicletta con allenamenti con i pesi che attivino i muscoli della parte superiore del corpo, la corsa o altri tipi di sport.