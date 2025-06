Stanco del turismo di massa? Scopri l’alternativa perfetta alle Baleari e alle Canarie: spiagge, natura, relax e prezzi contenuti. Scopri quali scegliere.

Le vacanze estive sulle isole sono da sempre una delle scelte più amate, ma chi desidera evitare il turismo di massa, oggi guarda altrove. Mentre le Canarie e le Baleari registrano numeri da record e impongono tasse e limitazioni per contenere l’overtourism, un’altra destinazione si fa strada tra gli amanti della tranquillità: la Croazia e le sue isole. Poco affollate, ricche di paesaggi autentici e decisamente più economiche, sono la scelta perfetta per chi cerca mare cristallino e relax lontano dal caos.

Le isole croate da non perdere: natura, storia e silenzio

La Croazia vanta circa 1200 isole, ma solo una quarantina sono abitate. Alcune di queste rappresentano vere gemme dell’Adriatico, ancora poco battute dal turismo di massa. Tra le più affascinanti c’è Korčula (Curzola), spesso paragonata a una “piccola Dubrovnik”. L’isola è ricca di spiagge incantevoli, architetture medievali e sentieri immersi nei boschi, perfetti per passeggiate e momenti di tranquillità nella natura.

Chi ama colline e paesaggi profumati può dirigersi a Hvar, l’isola più lunga dell’Adriatico. Famosa per le sue vigne, oliveti e campi di lavanda, regala un’atmosfera bucolica con un clima sempre mite, grazie alla vegetazione che mitiga il caldo estivo. Hvar è una delle isole più suggestive anche per chi ama l’enogastronomia e la fotografia.

Per un contatto ancora più diretto con la natura, c’è Lussino (Lošinj), ideale per chi desidera immersioni, escursioni e incontri ravvicinati con i delfini. L’isola è famosa per la fauna marina, la presenza di pini secolari e l’aria profumata di macchia mediterranea, perfetta per chi cerca un ambiente rigenerante.

Chi invece preferisce paesaggi più aridi e suggestivi può optare per Pag (Pago), l’isola delle rocce bianche, dei giardini di ulivi e dei famosi merletti artigianali. Pag è anche sede di alcuni dei più noti eventi musicali dell’estate balcanica, offrendo così una combinazione originale tra paesaggi lunari e vita notturna.

Come raggiungere le isole della Croazia dall’Italia

Arrivare in Croazia è semplice e alla portata di tutti. Il modo più pratico è via traghetto, con collegamenti regolari da Ancona, Bari e Venezia, e in alcuni periodi dell’anno anche da Cesenatico, Pesaro e Trieste. I porti principali di destinazione sono quelli di Spalato, Zara e Dubrovnik, da cui partono i collegamenti locali verso le isole.

Da Spalato, per esempio, si può raggiungere facilmente Hvar e Korčula, mentre Zara collega con Lussino e le isole del Quarnaro, note per le loro spiagge appartate e incontaminate. I traghetti sono frequenti, ben organizzati e spesso molto più economici rispetto ai voli verso le isole più famose del Mediterraneo.

In un’estate in cui sempre più persone cercano destinazioni sostenibili, autentiche e accessibili, le isole croate si propongono come l’alternativa perfetta: vicine, bellissime e ancora lontane dalla folla.