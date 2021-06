Alternativa vegetale allo yogurt greco, gusto e salute

L’estate è ormai alle porte e anche l’Italia si appresta a ripartire a pieno ritmo. Dopo mesi trascorsi con le varie limitazioni imposte dall’emergenza Covid è il momento di trascorrere sempre più tempo all’aria aperta. Soprattutto, è tempo di tornare in forma e godersi l’estate. Attraverso il fitness e il mangiare sano, concedendosi qualche alternativa vegetale fresca e gustosa.

In più chi vuole prepararsi all’estate può ricorrere a diverse pratiche o discipline. Dall’esercizio fisico aerobico e al fitness, fino anche ad Active Yoga, Pilates e corsa.

Molte anche le possibilità offerte a tavola dalla spesa di giugno. Ridurre il consumo di carne è senz’altro una delle opzioni più consigliate, sia per il benessere e la salute che sul fronte della freschezza. Con l’arrivo del caldo estivo frutta e verdura si rivelano alleate preziose, ricche di vitamine, sali minerali e tanta acqua.

Gli alimenti a base di frutta e verdura faranno sentire più leggeri, con gusto e senza rinunce. Sarà possibile anche concedersi qualche piacevole sfizio come accade ad esempio con Greek Style, l’alternativa vegetale allo yogurt greco di Sojasun.

Alimentazione vegetale e stile di vita

Consumare abbondanti porzioni di frutta e verdura rappresenta non un’alternativa gustosa ai soliti piatti a base di carne o derivati animali. Permette anche di fare il pieno di sostanze nutritive mantenendosi leggeri e più portati verso uno stile di vita più attivo e positivo.

Soprattutto con il ricorso alle proteine vegetali presenti nella soia. Un legume prezioso che permette di sfruttarne le varie sostanze benefiche, a cominciare dalla lecitina: unitamente a uno stile di vita più attivo permette di tenere sotto controllo il colesterolo e di gestire al meglio la glicemia.

Benefici ottenuti anche grazie alle fibre alimentari contenute nella soia. Legume che permette anche di assumere abbondanti quantità di calcio, contribuendo alla salute delle ossa.

Daidzeina e genisteina aiutano le donne ad attenuare i fastidi legati alla sindrome mestruale, limitando gli sbalzi ormonali, e quelli derivanti dalla menopausa.

Garantisce inoltre energie, sali minerali, proteine e vitamine necessarie anche agli sportivi e a chi piace svolgere attività fisica all’aria aperta. In più permette a chi ha scelto di ridurre o eliminare la carne dalla dieta di rispettare le proprie abitudini alimentari e sentirsi in forma.

Greek Style, alternativa vegetale allo yogurt greco

Calcio, proteine, sali minerali e vitamine, per un pieno di salute. Il tutto senza rinunciare al gusto tipico dello yogurt. Questo l’obiettivo che si è posta Sojasun con il lancio della linea Greek Style, una prelibata alternativa vegetale allo yogurt greco.

Disponibile nelle tre varianti “Al Naturale”, “Nocciola” e “Vaniglia”, Greek Style è l’alimento ideale per chi vuole gustare un prodotto ricco di sapore, ma al tempo stesso attento alle necessità di chi ha scelto di restare o tornare in forma. Sportivi, ma anche semplici appassionati di fitness o persone comuni che vogliono sentirsi più leggeri e attivi.

La variante Al Naturale prevede il sapore classico dello yogurt greco, ottenuto però a partire dai preziosi benefici della soia. Particolarmente adatto agli sportivi, questa soluzione consente di fare il pieno di calcio e proteine vegetali. Si rivela ottimo da solo così come ingrediente di rilievo in molte ricette, sia dolci che salate, per piatti light e che non scendono a compromessi sul fronte del gusto.

Alternativa vegetale allo yogurt greco che assume un gusto tutto particolare nella versione alla Nocciola. Un alimento che oltre a garantire i benefici naturali della soia offre anche una piacevole nota di frutta secca. Ideale per la merenda o per uno spuntino di metà mattinata, adatto sia a chi segue una particolare dieta che a coloro che prendono la vita con più leggerezza.

Ultima, ma solo in ordine di citazione, la variante alla Vaniglia. Le note dolci e delicate di questa alternativa vegetale allo yogurt greco permettono di gustare un alimento adatto al ruolo di spuntino, ma anche di ingrediente per molte ricette. Aggiungendo Greek Style alla vaniglia ai propri biscotti, alle torte o anche alle proprie creme si otterranno soluzioni votate al gusto, ma anche allo star bene.