Il Ministero della Salute ha lanciato un allarme importante riguardante alcuni lotti di miele aromatizzato, tra i più apprezzati dagli italiani.

Sono stati ritirati precauzionalmente dal mercato a causa della possibile presenza di tracce di proteine del latte non dichiarate in etichetta.

Il richiamo riguarda specificatamente i prodotti a marchio Mielness Ambrosoli, realizzati dalla G.B. Ambrosoli Spa nello stabilimento di Uggiate con Ronago (CO).

Richiamo precauzionale per miele aromatizzato alla cannella e allo zenzero

Il provvedimento interessa due lotti di miele & cannella e un lotto di miele allo zenzero, tutti confezionati in vasetti da 180 grammi.

L’avviso sottolinea che questi prodotti non sono idonei al consumo da parte di persone allergiche alle proteine del latte, in quanto tali allergeni non sono stati riportati in etichetta, rappresentando un rischio potenziale per la salute.

Nel dettaglio, i prodotti coinvolti sono:

Mielness Miele & Cannella

Lotto: C1212

Scadenza: 31/12/2027

Produttore: G.B. Ambrosoli Spa, Uggiate con Ronago (CO)

Mielness Miele & Cannella

Lotto: D0611

Scadenza: 30/06/2028

Produttore: G.B. Ambrosoli Spa, Uggiate con Ronago (CO)

Mielness Miele allo Zenzero

Lotto: C1015

Scadenza: 31/10/2027

Produttore: G.B. Ambrosoli Spa, Uggiate con Ronago (CO)

Il Ministero della Salute raccomanda con urgenza a chiunque abbia acquistato uno dei vasetti appartenenti ai lotti interessati di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione. Questa misura preventiva si inserisce in un quadro di maggiore attenzione verso la sicurezza alimentare, specialmente per quanto riguarda l’etichettatura e la possibile contaminazione crociata.

I richiami alimentari in Italia sono in costante aumento: secondo i dati aggiornati a inizio 2025, riportati da Il Fatto Alimentare, sono stati segnalati 147 richiami riguardanti 371 prodotti appartenenti a diverse aziende e marchi. Questo dato evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione su eventuali irregolarità e rischi per i consumatori.

Il caso dei lotti di miele Mielness Ambrosoli fa emergere nuovamente la necessità di un controllo rigoroso nella filiera produttiva, soprattutto per prodotti come il miele aromatizzato, molto diffusi nelle tavole italiane. La possibile presenza di allergeni nascosti rappresenta infatti un pericolo serio per chi soffre di allergie alimentari, con conseguenze che possono variare da reazioni lievi fino a gravi emergenze sanitarie.

Le autorità sanitarie e i produttori sono chiamati a garantire una comunicazione chiara e tempestiva, come avvenuto in questo caso con l’avviso pubblico e il ritiro immediato dei prodotti potenzialmente contaminati. Inoltre, la trasparenza verso i consumatori è fondamentale per mantenere la fiducia nel mercato alimentare e tutelare la salute pubblica.

Per chi volesse consultare l’elenco completo dei richiami alimentari attivi, Il Fatto Alimentare aggiorna costantemente un database pubblico con tutte le segnalazioni di richiami, ritiri e revoche, offrendo uno strumento utile per verificare la sicurezza dei prodotti acquistati.

L’allarme lanciato dal Ministero della Salute e il richiamo dei mieli aromatizzati Ambrosoli rappresentano un monito per tutti i consumatori: verificare sempre le etichette, prestare attenzione ai lotti segnalati e seguire le indicazioni delle autorità per evitare rischi inutili.