Dalla Corea del Sud arriva un brevetto che promette di eliminare definitivamente l’uso delle tradizionali catene da neve.

Chiunque abbia guidato in inverno conosce bene la seccatura delle catene da neve. Mani congelate, traffico fermo, il buio che cala e la necessità di montarle in fretta per non restare bloccati: un vero incubo per molti automobilisti. Eppure, nonostante la loro scomodità, sono ancora oggi un accessorio indispensabile per affrontare in sicurezza le strade innevate e ghiacciate.

Ma le cose potrebbero presto cambiare. Dalla Corea del Sud arriva infatti un’innovazione che potrebbe rivoluzionare completamente la mobilità invernale: un brevetto firmato Hyundai e Kia che elimina il bisogno di catene esterne, integrando direttamente nel pneumatico un sistema di trazione attivabile dal cruscotto. Una soluzione che potrebbe farci dire addio, una volta per tutte, al montaggio delle catene a bordo strada.

Addio catene da neve, arriva il brevetto che rivoluziona tutto

Le catene da neve sono sempre state una garanzia di sicurezza, ma chiunque le abbia usate sa che comportano più di un fastidio. Come il montaggio complicato, spesso bisogna fermarsi in condizioni difficili, magari con neve e vento, per metterle correttamente, installarle inoltre richiede pazienza, e non è raro che qualcuno sbagli o si sporchi nel tentativo. Le gomme invernali e la trazione integrale non bastano sempre, soprattutto su strade di montagna particolarmente ghiacciate. Insomma, le catene da neve restano utilissime, ma decisamente poco pratiche.

Hyundai e Kia hanno depositato un brevetto sia in Corea che negli Stati Uniti per un sistema innovativo che integra elementi di trazione direttamente nei cerchi e nel battistrada del pneumatico. In pratica, invece di dover montare catene esterne, basterà premere un pulsante sul cruscotto: a quel punto, piccoli inserti metallici fuoriescono dalla gomma, aumentando l’aderenza e permettendo di affrontare senza problemi neve e ghiaccio.

Si tratterebbe di un meccanismo automatico e immediato, capace di adattarsi alla strada senza dover fermarsi. Una vera rivoluzione per chi guida in zone montane o deve affrontare viaggi lunghi durante l’inverno.

Come ogni innovazione, anche questo sistema solleva interrogativi. Funzionerà davvero in condizioni reali, magari durante una bufera di neve? E quanto dureranno i pneumatici con questa tecnologia? Con l’usura del battistrada, infatti, potrebbe essere necessario sostituirli più spesso rispetto alle gomme tradizionali. Inoltre, sarà importante capire se i costi rimarranno accessibili o se si tratteranno inizialmente di un lusso riservato a pochi.

Se i test confermeranno la validità del brevetto, potresti davvero assistere alla fine delle catene da neve come le conosciamo oggi. Gli automobilisti avrebbero finalmente un sistema integrato, facile da usare e soprattutto pronto all’occorrenza con un semplice comando.