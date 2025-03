E’ stata inaugurata questa mattina a Spinetoli, nella frazione di Pagliare del Tronto, una nuova struttura dedicata all’erogazione di prestazioni sociosanitarie per adulti e bambini. Questo importante progetto è il risultato di un accordo tra l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno e l’Ambito sociale XXIII, con l’obiettivo di migliorare l’accesso ai servizi sanitari nella comunità.

Struttura e servizi offerti

La nuova struttura, gestita dall’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, è dotata di diverse aree specialistiche. Tra queste, un ambulatorio materno-infantile con un punto prelievi ematici, un ambulatorio ostetrico-ginecologico e uno pediatrico, dove opera la pediatra di libera scelta, Alessia Morganti. Inoltre, sono presenti servizi sociali, tra cui una psicologa e psicoterapeuta, un’équipe dedicata all’assegno di inclusione formata da una psicologa e un’assistente sociale, e uno sportello sociale. Per i prossimi mesi è prevista anche l’apertura dello sportello Home Care Premium, che offrirà ulteriori supporti alle famiglie.

Un approccio integrato alla salute

Durante la cerimonia di inaugurazione, il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Maria Bernadette Di Sciascio, ha sottolineato l’importanza della sinergia tra i professionisti sanitari e sociali che operano all’interno della stessa struttura. “La presenza di figure diverse che collaborano in un unico luogo – ha dichiarato Di Sciascio – permette di garantire una presa in carico globale per i pazienti, in particolare per quelli più fragili”. Questo approccio integrato non solo facilita l’accesso ai servizi, ma promuove anche un miglioramento della qualità dell’assistenza ricevuta.

La nuova struttura rappresenta un passo significativo verso un modello di assistenza più inclusivo e attento alle esigenze della comunità. Con la combinazione di servizi sanitari e sociali, si punta a creare un ambiente dove ogni individuo possa ricevere il supporto necessario per il proprio benessere.