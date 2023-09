A cosa servono le bucce di psillio?

A cosa servono le bucce di psillio? Ingrediente utilissimo nella panificazione e nella preparazione di delizie senza glutine, lo psillio rappresenta anche un ottimo alleato per la salute, un rimedio contro diarrea e stitichezza e un amico per il benessere intestinale. Ma quali saranno tutti i benefici delle bucce di psillio?

Utili in cucina ma anche amiche della salute: le bucce di psillio rappresentano un rimedio ingrediente versatile ed efficace, ma a cosa servono esattamente? E come e quando bisognerebbe usarle? Le bucce di psillio sono un’ottima fonte di fibre, ragion per cui vengono spesso impiegate per trattare e alleviare alcuni comuni disturbi gastrointestinali, a cominciare dalla stitichezza.

Questo, però, non è il loro solo e unico utilizzo degno di nota. Si tratta infatti di un utile rimedio per ridurre i livelli del colesterolo cattivo, per abbassare gli zuccheri nel sangue e persino per favorire la perdita di peso.

In questo articolo scopriremo a cosa serve lo psillio, come e quando usarlo in cucina e in che modo può migliorare la nostra salute.

Bucce di psillio: cosa sono?

Questo prodotto di origine vegetale, noto con il nome di “psyllium husk” in inglese, non è altro che il risultato della lavorazione dei semi di Psillio, una pianta che risponde al nome latino di “Plantago psillio“, un’erbacea annuale che viene coltivata soprattutto in Pakistan, India, Iran e negli Stati Uniti.

Ogni pianta di psillio può produrre migliaia di piccolissimi semi simili a quelli di Chia, ricoperti da uno strato di gel, e proprio da questi semi deriva, per l’appunto, la buccia di psillio.

Per via delle sue numerose virtù, questo ingrediente viene da tempo promosso come rimedio naturale multitasking, in grado di combattere diarrea e stitichezza e migliorare la salute del corpo in molti aspetti. In più, le bucce ricavate dai semi della pianta si rivelano anche delle ottime alleate in cucina, specialmente nella preparazione di pane, biscotti e altri prodotti da forno senza glutine.

A cosa servono le bucce di psillio?

Ma vediamo nello specifico a cosa serve lo psillio in cucina e quali sono i benefici di questo rimedio naturale per la salute.

Tra pentole e fornelli, puoi utilizzare le bucce di psillio per preparare il pane e altri lievitati, in quanto permette di ottenere un impasto più liscio e di aumentare i tempi di conservazione dei prodotti. Non a caso, le bucce di psillio si rivelano grandi alleate nella preparazione di dolci, pane e prodotti senza glutine.

Inoltre, questo ingrediente viene utilizzato come alternativa vegana alle uova e come sostituto della gomma di guar o di xantano nella preparazione dei prodotti da forno.

Utili anche per la salute

Oltre agli innegabili vantaggi in cucina, le bucce di psillio possono rivelarsi anche delle inaspettate amiche per la salute. Abbiamo anticipato che uno dei più noti effetti di questo ingrediente è quello lassativo, ma lo psillio è utile anche per combattere altri disturbi intestinali, e non solo. Vediamo quali sono i benefici di questo rimedio naturale:

Migliora e regola la digestione grazie all’elevata presenza di fibre Aiuta a normalizzare i livelli del colesterolo LDL (anche detto “colesterolo cattivo”) Combatte la stitichezza senza farmaci Allevia la diarrea, in quanto assorbe l’acqua nel tratto digestivo e rende le feci più solide Si prende cura della flora intestinale, nutrendo i batteri buoni dell’intestino (effetto prebiotico) Riduce i livelli di zuccheri nel sangue nelle persone con diabete Favorisce la perdita di peso: alcune persone utilizzano le bucce di psillio per dimagrire, in quanto favorirebbero un senso di sazietà e ridurrebbero la sensazione di fame Aiuta a ridurre i sintomi della Sindrome dell’intestino irritabile, come diarrea e stitichezza.

Come si usa lo psillio?

Sappiamo adesso a cosa servono le bucce di psillio, ma come utilizzarle in modo corretto? Se intendi aggiungere questo ingrediente nelle tue ricette senza glutine (come addensante e legante), ti basterà aggiungerne una piccola quantità negli impasti, attenendoti sempre alle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto. Una quantità eccessiva, potrebbe infatti compromettere il risultato finale.

Se invece intendi assumere degli integratori di bucce di psillio, di solito questi sono disponibili sotto forma di capsule da assumere con abbondante acqua. Per precauzione, è sempre meglio cominciare con piccole quantità, per poi aumentare in base alle proprie esigenze.

Bucce di psillio: dove si comprano?

Potresti acquistare le bucce di psillio nel tuo supermercato on line di fiducia. Il prodotto è disponibile anche in farmacia e nelle erboristerie. In commercio, inoltre, puoi trovare diversi alimenti a base di psillio e altri ingredienti, volti a migliorare la salute intestinale.

Bucce di psillio: controindicazioni

Sebbene lo psillio sia un ingrediente del tutto naturale, anche in questo caso non bisogna trascurare le possibili controindicazioni del prodotto. Quando non prendere le bucce di psillio?

Si sconsiglia l’assunzione di questo ingrediente (specie se in forma di integratore) alle persone che stanno già assumendo dei farmaci, in quanto potrebbero alterarne l’assorbimento e il funzionamento.

Evita di assumere integratori di psillio se soffri di malattie renali o altre patologie. Le donne in gravidanza o quelle che allattano al seno, dovrebbero evitare di assumere il prodotto senza aver prima consultato il parere del medico curante.

