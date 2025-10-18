Diversi sono gli incentivi e gli aiuti economici che sono stati elargiti nel corso di questi anni dal Governo per le famiglie in difficoltà. E anche quest’anno ve ne sono di nuovi e anche di rinnovi.

Un nuovo bonus verrà messo in campo per contrastare quello che, purtroppo, c’è ancora, ovvero l’aumento del costo della vita: l’aiuto avrà un valore di 500€. Come poterlo ottenere? Vediamo insieme.

Ci sono alcuni requisiti da rispettare e alcuni vincoli da tenere presente per poter portare avanti la domanda di richiesta di bonus. Cerchiamo di capire insieme.

Ritorna la Carta dedicata a te

Famiglie in difficoltà? Diverse sono le situazioni che si vivono in Italia di questo tipo. Perciò, il Governo ha deciso di mettere in atto una nuova serie di aiuti economici atti proprio a non lasciare da soli questi cittadini e ad aiutarli ad andare avanti. Si tratta di un aiuto economico che sarà di valore variabile, ma comunque compreso intorno ai 500€.

La domanda che tutti si pongono è sempre quella: quali sono i criteri e i requisiti per poterlo ottenere? Innanzitutto iniziamo a capire di quale bonus si tratta: un aiuto economico del valore di 500€ ed è nota come la “Carta dedicata a te”. Ma cambierà tutto, in primis a partire da chi potrà ottenerla e, allo stesso tempo, usufruirne.

Prima, oltre ad essere utilizzata per la spesa, serviva anche per la benzina e i trasporti pubblici ed era dedicata a coloro che avevano difficoltà economiche e non riuscivano ad arrivare alla fine del mese anche per le esigenze più impellenti. Ora tutto sta per cambiare a partire dal prossimo ottobre 2025.

Chi può richiederla

Partiamo dal fatto di capire a chi spetta questa Carta:

Ad un nucleo familiare con residenza in Italia, con tutti i componenti iscritti all’anagrafe;

A chi ha un ISEE valido non superiore a 15.000€ annui.

Ci sono anche, però, delle persone che, nonostante facciano domanda per la Carta dedicata a te, verranno esclude, come:

Coloro che percepiscono un assegno di Inclusione;

Chi ha un Reddito di Cittadinanza;

Chi già riceve la carta Acquisti;

Chi è percettore di NASpI.

L’importo della carta è di 500 euro una tantum per nucleo familiare ed è destinato ad acquisti di beni alimentari o di prima necessità, come pasta, pane, carne, pesce, uova, latte e tutti i prodotti a lunga conservazione, solo per fare un esempio. Non possono essere acquistati con questa carta tabacchi, bevande alcoliche, prodotti per la persona o per gli animali.