Questa è una delle tecniche più usate, la conosci? Puoi risparmiare fino a 1.500 euro all’anno se vai a fare la spesa a quest’ora.

In un contesto economico ancora segnato dall’inflazione e dall’aumento dei prezzi alimentari, torna d’attualità un metodo tradizionale ma efficace per risparmiare sulla spesa quotidiana.

Le esperienze delle generazioni passate, in particolare il suggerimento delle nonne, indicano come l’attenzione all’orario giusto per fare la spesa possa fare la differenza nel bilancio famigliare, arrivando a un risparmio annuo che supera i 1.500 euro.

L’importanza dell’orario per risparmiare sulla spesa

In Italia, la crescita dell’inflazione e l’aumento dei costi di beni essenziali come pane, pasta, olio extravergine di oliva, frutta, verdura e carne hanno reso imprescindibile adottare strategie di risparmio efficaci. Tra queste, una delle più semplici e consolidate è quella di programmare gli acquisti in orari specifici, in particolare nelle ore serali, dopo le 19.00. In questa fascia oraria, infatti, molti supermercati e punti vendita come fruttivendoli, macellai e panettieri applicano sconti rilevanti per evitare lo spreco di prodotti freschi invenduti.

Gli sconti possono superare il 50%, arrivando persino al 70% su alcuni prodotti come frutta, verdura, pane, carne, pesce e piatti pronti. Questo non solo aiuta a contenere la spesa, ma contribuisce in modo significativo alla lotta contro lo spreco alimentare, un tema centrale nella tutela ambientale. Il consiglio di fare la spesa dopo cena, tramandato da generazioni, si conferma oggi più valido che mai. La tradizione delle nonne si basa su un’esperienza diretta e un’attenzione alla gestione domestica che la moderna economia spesso sottovaluta. Questo approccio si rivela estremamente utile in un’epoca in cui la sostenibilità e il risparmio devono andare di pari passo.

Un altro aspetto rilevante è l’importanza di fare la spesa a stomaco pieno, per evitare acquisti impulsivi e superflui. Andare al supermercato dopo aver mangiato aiuta a comprare solo ciò che serve davvero, ottimizzando così la spesa e riducendo gli sprechi domestici. La combinazione di un orario strategico e una maggiore consapevolezza negli acquisti permette alle famiglie di risparmiare fino a 1.500 euro all’anno. Questo dato, confermato da diversi studi recenti, rappresenta un sostanziale sollievo economico soprattutto per chi deve fare i conti con bilanci familiari sempre più ristretti.

Inoltre, acquistare prodotti scontati a fine giornata contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, limitando la quantità di cibo che finisce inutilmente nella spazzatura. Questo aspetto, sempre più rilevante nelle politiche di sostenibilità adottate dai supermercati e dalle istituzioni, si traduce in un duplice vantaggio: risparmio economico e rispetto per l’ambiente. Il ritorno a questa pratica, semplice ma efficace, sottolinea come la tradizione e la modernità possano integrarsi per affrontare le sfide economiche e sociali del nostro tempo, mantenendo alta la qualità della spesa senza rinunciare a uno stile di vita sostenibile.