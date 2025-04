Dopo le feste di Pasqua, ecco che si avvicina la possibilità di fare un’altra gita fuori porta come quella che è stata possibile fare a Pasquetta, con il ponte del 25 aprile.

Ma la domanda sorge spontanea un po’ dappertutto: ma come sarà il tempo? Sarà possibile stare fuori all’aria aperta o dobbiamo ancora avere l’ombrello a portata di mano? A pasquetta, l’Italia è stata divisa a metà, fra sole e pioggia che, piano piano, si sono sparsi un po’ dappertutto.

Ora, per il 25 aprile, sembra che il sole possa riaffacciarsi. Sì, ma dove? Vediamo e cerchiamo di capire insieme quali saranno le previsioni meteo per i prossimi giorni.

25 aprile: come sarà il tempo?

Le previsioni meteo sono quel qualcosa che hanno fatto sempre impazzire chiunque, specialmente quando si vuole o vorrebbe organizzare un viaggio o, semplicemente, una gita fuori porta approfittando di alcuni giorni di festa presenti sul calendario. Esattamente come succederà in questa settimana, fra pasquetta, il 25 aprile e il prossimo ponte del 1 maggio.

A partire proprio da oggi, 24 aprile, la situazione cambierà ulteriormente in tutta Italia, tralasciando al momento solo la Sicilia. Ma la domanda che tutti si stanno ponendo è: quali saranno le previsioni meteo per il prossimo 25 aprile? Lo dicevamo all’inizio: un’ondata, una nuova, di maltempo, arriverà sul nostro territorio e in ben 12 regioni, già nella giornata di ieri, è stata emessa un’allerta meteo da parte della Protezione Civile.

Il maltempo previsto porterà precipitazioni intense, soprattutto nelle regioni nord-occidentali e occidentali, accompagnate da venti forti e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Anche se fra il 23 e il 24 aprile, l’allerta meteo era concentrata solo sulle zone del Nord Italia, per il 25 aprile, invece, si sposterà a Sud.

Il maltempo si sposta al Sud

Al Nord, infatti, il sole tornerà in particolar modo in Piemonte, in Lombardia e in Veneto. Nelle zone del Centro, in particolare in Toscana e in Umbria si vedrà un’alternanza di sole e nuvole, con rischio di temporali isolati.

Al Sud, la situazione, invece, sarà decisamente più complessa: la Sicilia e la Calabria resteranno sotto l’influenza di piogge sparse che tenderanno a diradarsi gradualmente, mentre la Puglia e la Campania, dopo il maltempo di giovedì 24, vedranno tornare il sole per il ponte del 25 aprile.

Dall’altro lato, infine, le temperature saranno in lieve aumento, con le massime che toccheranno anche i 18-20°C al Nord e con valori decisamente più alti, fra i 20-24°C, al Sud.