Zucca di Hokkaido: proprietà e benefici

La zucca di Hokkaido è una varietà ricca di proprietà e benefici per la salute. È un'ottima fonte di vitamina A, vitamina C, fibre e antiossidanti, che supportano la salute degli occhi, il sistema immunitario e la salute del cuore. Contiene potassio, che può aiutare a regolare la pressione sanguigna. E' a basso contenuto calorico e ricca di acqua, ideale per la gestione del peso. In sintesi, è un alimento nutriente che vale la pena introdurre nella propria dieta.

Fonte immagine: Pexels

La zucca di Hokkaido, varietà di origine giapponese, si distingue per il suo colore arancione vivace e la sua forma caratteristica, tonda e più piccola rispetto a numerose altre specie. Questa zucca è non solo deliziosa, ma è anche una fonte preziosa di nutrienti e vanta proprietà e benefici interessanti, che vale la pena approfondire per un suo consumo più consapevole. Lo facciamo di seguito.

Fonte: Pixabay

Caratteristiche della zucca di Hokkaido

La zucca di Hokkaido, originaria dell’omonima isola giapponese e conosciuta anche come “uchiki kuri” o “zucca castagna“, spicca per la buccia sottile e commestibile, la polpa di un colore arancione vivace, solida e poco fibrosa (sembra quasi cremosa). Inoltre, ha un gusto che ricorda quello delle castagne (da qui uno dei nomi con i quali è conosciuta). Le dimensioni di tale tipologia di zucca possono variare, ma in linea di massima sono più piccole delle altre. Il che consente di cuocerla e usarla (anche) come contenitore di zuppe e creme.

Zucca di Hokkaido, valori nutrizionali

Come abbiamo anticipato, è una interessante fonte di nutrienti essenziali. E’ ricca di vitamine B, C ed E, oltre a contenere potassio, magnesio, ferro, acido folico e fosforo. Il colore rosso-arancio brillante è dovuto all’abbondanza di beta-carotene, che il nostro corpo converte in vitamina A a sua volta importante per la salute della vista, della pelle e dei capelli. Può essere utilizzata in molte ricette, come zuppe, stufati, sformati, e può essere cotta al forno o trasformata in gnocchi. È ideale anche per dolci come plumcake e torte di zucca.

Come riportato sul sito Healthline, 1 tazza di zucca di Hokkaido cotta da circa 250 grammi apporta:

Calorie: 49

Grassi: 0.2 g

Proteine: 2 g

Carboidrati: 12 g

Fibre: 3 g

Vitamina A: 245% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Vitamina C: 19% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Potassio: 16% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Vitamin B2: 11% dell’assunzione giornaliera raccomandata

Fonte: Pixabay

Zucca di Hokkaido, proprietà e benefici

Analizzati i suoi valori nutrizionali, passiamo alle proprietà e ai benefici della zucca di Hokkaido, che non sono pochi.

Innanzitutto, è ricca di antiossidanti: contiene alfa-carotene, beta-carotene, beta-cryptoxanthin e non solo, che possono proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi e supportare il sistema immunitario. Il contenuto di vitamine A e C contribuisce a potenziare le difese immunitarie, aspetto che viene amplificato dalla presenza di vitamina E, ferro e acido folico. Il fatto di essere fonte di potassio, vitamina C, fibre e antiossidanti, la rende benefica per la salute del cuore.

Ancora, è un alimento a basso contenuto calorico e, essendo composta per il 94% da acqua è un’alleata in fatto di perdita di peso: se ne può consumare in misura maggiore rispetto ad altre fonti di carboidrati riuscendo a mantenere basso il numero di calorie assunte. Inoltre, è una buona fonte di fibre, che possono contribuire a controllare l’appetito. Le fibre e il potassio presenti nella zucca aiutano a mantenere la pressione sanguigna sotto controllo e a ridurre il rischio di malattie cardiache. Le fibre promuovono la regolarità intestinale e favoriscono una digestione sana.

In conclusione, la zucca di Hokkaido è non solo un ingrediente delizioso, ma anche un alimento al quale sono collegati benefici per la salute. Incorporarla nella propria dieta può contribuire a migliorare la salute generale, sostenere il sistema immunitario e mantenere il corpo in forma.

FONTI: