Quante volte abbiamo pensato, o anche solo immaginato, che qualcuno potesse spiare o controllare le nostre chat di Whatsapp. E non solo tramite cellulare ma anche con il computer.

Possibile che esista tutto questo? A quanto pare sì ma, allo stesso tempo è possibile proteggersi da tutti gli eventuali malintenzionati. Non sai come? Seguici attentamente per scoprire tutti i segreti e proteggere al meglio ogni tuo tipo di conversazione.

Parlare su Whatsapp è diventata una consuetudine, e non solo nei rapporti interpersonali, ma anche per quelli di lavoro. Per questo è necessario quanto utile proteggersi. Vediamo come.

Whatsapp: anche del web ci spiano?

Spiare è un reato, specie se lo si sta facendo utilizzando e guardando i social di un’altra persona. Non si tratta di semplice curiosità ma davvero di ficcare il naso negli affari altrui. Quando pensiamo ad un’azione del genere, non dobbiamo pensare al classico guardone che si pone dietro di noi a guardare sul nostro cellulare con chi stiamo chattando. Qui si tratta di persone specializzate che ci spiano anche in ciò che facciamo tramite il nostro computer.

Pensiamo a Whatsapp, anche nella sua versione web: si tratta della semplice trasposizione di Whatsapp dal dispositivo mobile al computer. Possiamo essere spiati anche lì? A quanto pare sì. Qualcuno può accedere al nostro account e leggere tutte le nostre conversazioni. Qui sorge spontanea la domanda: come fare per proteggersi?

Diversi sono gli accorgimenti che possiamo adottare. Partiamo dal presupposto che, per effettuare l’accesso, è necessario inquadrare il codice QR con l’applicazione. Dobbiamo tenere presente che l’app funziona anche quando lo smartphone e il PC sono collegati a reti Wi-Fi differenti. Chi vuole spiarti, potrebbe chiederti il cellulare per un qualsiasi motivo, inquadrare il QR code e iniziare a leggere i messaggi.

Alcuni passaggi per proteggersi

Esiste un modo per scoprire rapidamente se qualcuno sta leggendo i tuoi messaggi da un’altra postazione. Basta seguire questi passaggi:

Aprire WhatsApp sul tuo smartphone;

Cliccare sui tre puntini verticali posti in alto;

Premere “Dispositivi collegati”.

Qui ti sarà possibile osservare se ci sono dispositivi collegati al tuo account che non sono i tuoi e capirai che qualcuno ti sta spiando. Ed è proprio su “dispositivi collegati” che potrai identificare la persona che ha eventualmente effettuato l’accesso a tua insaputa.

La soluzione per evitare tutto questo? Inizia a proteggere con un PIN l’ingresso al tuo Whatsapp, dall’altro lato non lasciare mai il tuo smartphone incustodito e controlla spesso gli accessi al tuo account.