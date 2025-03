Se conosci qualcuno che soffre di depressione, Ricorda di non dirgli mai queste cinque frasi.

Con la salute mentale non si scherza. in Italia le persone a soffrire di depressione diagnosticata da un professionista, sono più di 4,5 milioni punto si tratta di numeri da epidemia, che di certo il periodo di restrizioni dovuto al Covid non ha aiutato. Avere a che fare con una persona che soffre di depressione, specialmente se cara, può non essere emotivamente facile da sopportare. Ma per stare vicino alle persone a cui vogliamo bene che stanno passando un momento difficile, è importante essere delicati in ciò che facciamo e soprattutto in ciò che diciamo.

Il vero aiuto concreto al combattere la malattia si deve ricercare in un professionista, uno psicologo, un terapista uno psichiatra, ma sicuramente possiamo fare la differenza evitando tutte quelle frasi che, anche se dette a fin di bene, possono essere davvero dannose perché soffre di depressione.

Non dire mai queste cinque frasi ad una persona che soffre di depressione

Queste frasi non sono mai da dire ad una persona che soffre di depressione: