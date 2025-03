Sono in molti a pensare che pagare il canone Rai sia solo un’ulteriore tassa sulla bolletta dell’energia elettrica. In qualche caso si può anche ottenere l’esenzione, ma bisogna stare molto attenti.

Un’esenzione che può essere per reddito, attraverso il modello ISEE, per età anagrafica o perché non si possiede un apparecchio televisivo. Ma ci sono delle regole e delle norme da rispettare alle quali bisogna fare attenzione prima di fare richiesta per un’esenzione.

Per gli over 80, nello specifico, dove l’esenzione era considerata quasi un’ovvietà, anche loro dovranno fare molta attenzion prima di inoltrare la richiesta. Vediamo insieme nel dettaglio.

Ecco chi può non pagare il Canone Rai

Una notizia che non potrà far piacere agli anziani, in particolare a coloro che, fino allo scorso anno non avevano pagato il canone Rai grazie al possesso di un’esenzione. Il canone stesso è tornato alla vecchia cifra di 90€ l’anno, ma potranno ancora essere casi per cui questo non va pagato. Uno di questi casi riguarda proprio gli anziani, che devono però avere determinati requisiti, siano essi di reddito o familiari.

Molti anziani, però non sono a conoscenza della possibilità di essere esenti dal pagamento del canone. Ovviamente, hanno bisogno di determinati e specifici requisiti. Vediamo insieme quali sono. Innanzitutto, il primo di questi è quello dell’aver superato i 75 anni di età e che, allo stesso tempo, abbiamo queste esigenze economiche:

– il reddito annuo complessivo non deve superare la soglia degli 8.000 euro;

– non devono essere presenti nel nucleo familiare altri conviventi titolari di reddito proprio, tranne il caso della presenza di colf o badanti.

Attraverso una dichiarazione sostitutiva, questi requisiti devono essere presentati e dichiarati all’Agenzia delle Entrate. L’esenzione dal pagamento del canone RAI si applica esclusivamente agli apparecchi televisivi situati nell’abitazione di residenza del richiedente. L’agevolazione copre l’intero anno di richiesta.

Gli over 80 hanno una chance in più

Altra domanda fondamentale è: come si inoltra questo tipo di richiesta di esenzione dal pagamento del canone? Il richiedente deve compilare una dichiarazione sostituiva e un modulo e trasmettere il tutto all’Agenzia delle Entrate, attraverso i mezzi online messi a disposizione dall’agenzia stessa, o con la consegna diretta a uno degli uffici dell’ente.

Verranno, di conseguenza, una volta presa in carico la domanda, accertate tutte le richieste attraverso la domanda che sono state fatte per verificare se si può ottenere o meno l’esenzione. Una volta accertato il tutto, l’esenzione dal pagamento verrà attuata in modo automatico, come dicevamo, per l’anno in corso.

Una possibilità in più per tutti quegli anziani che non riescono ad arrivare anche solo alla fine del mese.