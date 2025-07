WhatsApp offre la possibilità di personalizzare l’esperienza utente con alcune modifiche estetiche, tra cui il cosiddetto “modo La Sirenita”.

Questo trucco permette di sostituire il classico logo dell’applicazione con un’immagine ispirata a La Sirenetta, personaggio iconico reso celebre dal racconto di Hans Christian Andersen e dalla successiva trasposizione cinematografica Disney.

Per poter cambiare il logo di WhatsApp con una grafica ispirata a La Sirenetta, è necessario utilizzare un’applicazione di terze parti chiamata Nova Launcher. Si tratta di un launcher, ovvero un’applicazione che consente di modificare l’interfaccia principale di uno smartphone Android, personalizzando icone, widget, font e sfondi.

Il procedimento è semplice e richiede pochi passaggi:

Scaricare e installare Nova Launcher dal Google Play Store. Impostare Nova Launcher come launcher predefinito sul dispositivo. Cercare o creare tramite strumenti di intelligenza artificiale un’immagine in formato PNG trasparente che rappresenti il logo di WhatsApp con elementi grafici ispirati a La Sirenetta. Tornare alla schermata principale, tenere premuto sull’icona di WhatsApp per circa due secondi fino a visualizzare il menu contestuale e selezionare “Modifica”. Cambiare l’icona cliccando sul logo, selezionare “Applicazioni” e poi “Foto” per scegliere l’immagine precedentemente scaricata. Regolare la dimensione e confermare con “Fatto” per attivare la nuova icona personalizzata.

Va sottolineato che questa modifica riguarda esclusivamente l’aspetto grafico dell’app e non influisce sulle funzionalità di WhatsApp, gestito dalla società Meta. Inoltre, essendo un’app di terze parti, Nova Launcher non gode delle garanzie ufficiali di Meta, anche se l’uso è generalmente sicuro e diffuso.

Per tornare al logo originale, basterà disinstallare Nova Launcher dal dispositivo, ripristinando così l’interfaccia standard di Android e di WhatsApp.

Il contesto culturale: chi è La Sirenetta e il suo creatore

Il personaggio della Sirenetta nasce dalla penna dello scrittore danese Hans Christian Andersen, autore di numerose fiabe famose in tutto il mondo. Nato a Odense nel 1805, Andersen ha scritto tra le altre opere “La principessa sul pisello”, “Il brutto anatroccolo” e naturalmente “La Sirenetta” (1837). La sua storia racconta la vita di una giovane sirena che, affascinata dal mondo umano, fa un patto con una strega del mare per ottenere gambe al posto della voce, con l’obiettivo di stare vicino al principe di cui si è innamorata.

Questa fiaba ha ispirato diverse trasposizioni, tra cui il celebre film d’animazione della Disney che ha consacrato il personaggio di Ariel come simbolo di coraggio, curiosità e libertà, resa ancor più riconoscibile dalla sua folta chioma rossa.

Hans Christian Andersen è una figura centrale della letteratura mondiale e la sua città natale, Odense, in Danimarca, custodisce molti luoghi legati alla sua vita e alle sue opere. Dal museo a lui dedicato, l’Hans Christian Andersen House, fino ai monumenti e alle vie storiche della città, è possibile seguire un percorso culturale che ripercorre le sue origini, la sua infanzia trascorsa in condizioni modeste e le ispirazioni che hanno dato vita alle sue fiabe.

Un itinerario di circa 2,5 km consente di visitare attrazioni come la casa natale di Andersen, la statua della Sirenetta, la scuola caritatevole che frequentò da bambino, e altri edifici significativi come la cattedrale di Odense e il castello cittadino. Per i visitatori è disponibile anche un’app gratuita, Useeum, che offre contenuti multimediali e una guida virtuale per esplorare “I passi di Hans Christian Andersen” con dettagli e approfondimenti.

Personalizzazione dello smartphone con Nova Launcher

Nova Launcher è uno dei launcher più popolari per Android e consente di personalizzare a fondo l’aspetto del telefono. Oltre a modificare le icone, è possibile cambiare il formato, il colore, la dimensione, nascondere applicazioni o modificare il modo in cui si spegne lo schermo. Questo tipo di personalizzazione permette agli utenti di rendere unico il proprio dispositivo, andando oltre le limitazioni imposte dall’interfaccia di sistema predefinita.

Attraverso questi strumenti, la scelta di un’icona dedicata a La Sirenetta diventa un modo originale per esprimere la propria passione per questo personaggio senza alterare la funzionalità delle app più utilizzate, come WhatsApp.